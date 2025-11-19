https://1prime.ru/20251119/putin-864725546.html

Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией, а планы их размещения должны быть увязаны с развитием энергетической инфраструктуры. "Важнейшая фундаментальная задача - обеспечить постоянное, равномерное и надёжное снабжение дата-центров значительным объёмом энергии. Поэтому планы их размещения должны быть чётко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную - это наш стратегический актив, конкурентное преимущество", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

