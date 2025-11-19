Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией - 19.11.2025, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией - 19.11.2025, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией, а планы их размещения должны быть увязаны с развитием энергетической...
2025-11-19T22:55+0300
2025-11-19T22:55+0300
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией, а планы их размещения должны быть увязаны с развитием энергетической инфраструктуры. "Важнейшая фундаментальная задача - обеспечить постоянное, равномерное и надёжное снабжение дата-центров значительным объёмом энергии. Поэтому планы их размещения должны быть чётко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную - это наш стратегический актив, конкурентное преимущество", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
рф
рф, владимир путин
РФ, Владимир Путин
22:55 19.11.2025
 
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией

Путин поручил обеспечить постоянное и равномерное снабжение дата-центров энергией

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией, а планы их размещения должны быть увязаны с развитием энергетической инфраструктуры.
"Важнейшая фундаментальная задача - обеспечить постоянное, равномерное и надёжное снабжение дата-центров значительным объёмом энергии. Поэтому планы их размещения должны быть чётко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную - это наш стратегический актив, конкурентное преимущество", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
России нужен штаб по руководству отраслью ИИ, заявил Путин
22:50
 
