https://1prime.ru/20251119/putin-864726322.html

Путин назвал возможности энергоснабжения активами России

Путин назвал возможности энергоснабжения активами России - 19.11.2025, ПРАЙМ

Путин назвал возможности энергоснабжения активами России

Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T23:04+0300

2025-11-19T23:04+0300

2025-11-19T23:04+0300

энергетика

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0d/857527865_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_dad1325337114fb7d8b294a6c93ac2c5.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важнейшая фундаментальная задача - обеспечить постоянное, равномерное и надежное снабжение дата-центров значительным объемом энергии. Поэтому планы их размещения должны быть четко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную. Это наш стратегический актив, конкурентное преимущество", - сказал глава государства на конференции "Путешествие в мире искусственного интеллекта".

https://1prime.ru/20251119/putin-864723706.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин