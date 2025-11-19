https://1prime.ru/20251119/putin-864726322.html
Путин назвал возможности энергоснабжения активами России
2025-11-19T23:04+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важнейшая фундаментальная задача - обеспечить постоянное, равномерное и надежное снабжение дата-центров значительным объемом энергии. Поэтому планы их размещения должны быть четко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную. Это наш стратегический актив, конкурентное преимущество", - сказал глава государства на конференции "Путешествие в мире искусственного интеллекта".
