Путин встретился с председателем Совета министров Того - 19.11.2025
Путин встретился с председателем Совета министров Того
Путин встретился с председателем Совета министров Того - 19.11.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с председателем Совета министров Того
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, передает корреспондент РИА... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T21:55+0300
2025-11-19T23:07+0300
россия
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В ней участвуют вице-премьер Александр Новак, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. Как отмечали ранее в Кремле, в ходе переговоров планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики. Кроме того, канцелярия председателя тоголезского совета министров уточняла, что встреча будет посвящена укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, подготовке кадров и продовольственной безопасности. Фор Гнассингбе принял присягу в качестве председателя совета министров в мае. Должность появилась в стране после конституционной реформы, в результате которой республика перешла к парламентской системе правления. До этого Гнассингбе руководил страной на посту президента Того на протяжении 20 лет. Лидер Того уже бывал в России, в 2019 году он приезжал на саммит Россия - Африка, который прошел в Сочи. Еще одна встреча Путина и Гнассингбе состоялась в 2018 году на полях саммита БРИКС в ЮАР.
https://1prime.ru/20251119/putin-864724320.html
африка
россия, африка
РОССИЯ, АФРИКА
21:55 19.11.2025 (обновлено: 23:07 19.11.2025)
 
Путин встретился с председателем Совета министров Того

Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Того Гнассингбе

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В ней участвуют вице-премьер Александр Новак, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.
Как отмечали ранее в Кремле, в ходе переговоров планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики. Кроме того, канцелярия председателя тоголезского совета министров уточняла, что встреча будет посвящена укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, подготовке кадров и продовольственной безопасности.
Фор Гнассингбе принял присягу в качестве председателя совета министров в мае. Должность появилась в стране после конституционной реформы, в результате которой республика перешла к парламентской системе правления. До этого Гнассингбе руководил страной на посту президента Того на протяжении 20 лет.
Лидер Того уже бывал в России, в 2019 году он приезжал на саммит Россия - Африка, который прошел в Сочи. Еще одна встреча Путина и Гнассингбе состоялась в 2018 году на полях саммита БРИКС в ЮАР.
Россия в 2026 году откроет посольство в Того, заявил Путин
22:32
 
РОССИЯАФРИКА
 
 
