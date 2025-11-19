https://1prime.ru/20251119/putin-864726459.html

Путин встретился с председателем Совета министров Того

Путин встретился с председателем Совета министров Того - 19.11.2025, ПРАЙМ

Путин встретился с председателем Совета министров Того

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, передает корреспондент РИА... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T21:55+0300

2025-11-19T21:55+0300

2025-11-19T23:07+0300

россия

африка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В ней участвуют вице-премьер Александр Новак, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. Как отмечали ранее в Кремле, в ходе переговоров планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики. Кроме того, канцелярия председателя тоголезского совета министров уточняла, что встреча будет посвящена укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, подготовке кадров и продовольственной безопасности. Фор Гнассингбе принял присягу в качестве председателя совета министров в мае. Должность появилась в стране после конституционной реформы, в результате которой республика перешла к парламентской системе правления. До этого Гнассингбе руководил страной на посту президента Того на протяжении 20 лет. Лидер Того уже бывал в России, в 2019 году он приезжал на саммит Россия - Африка, который прошел в Сочи. Еще одна встреча Путина и Гнассингбе состоялась в 2018 году на полях саммита БРИКС в ЮАР.

https://1prime.ru/20251119/putin-864724320.html

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, африка