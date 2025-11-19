https://1prime.ru/20251119/putin-864729348.html

Путин оценил объем торговли России с Того

Путин оценил объем торговли России с Того - 19.11.2025, ПРАЙМ

Путин оценил объем торговли России с Того

Объем торговли России с Тоголезской Республикой пока скромный, но есть хорошие тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T23:38+0300

2025-11-19T23:38+0300

2025-11-19T23:38+0300

экономика

россия

финансы

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Объем торговли России с Тоголезской Республикой пока скромный, но есть хорошие тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин. В среду Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе. "Торгово-экономическая деятельность у нас развивается, и развивается в целом хорошим темпом. Конечно, объем в целом пока является скромным для наших стран, но всё-таки тенденция хорошая", - сказал Путин в ходе встречи. Глава государства выразил надежду, что после открытия посольских учреждений и начала работы межправкомиссии этот процесс ускорится.

https://1prime.ru/20251119/putin-864724320.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, владимир путин