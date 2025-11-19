https://1prime.ru/20251119/rada-864681219.html

В Раде обратили внимание на изменение планов главы офиса Зеленского

19.11.2025

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Депутат Рады Ярослав Железняк обратил внимание на изменение планов главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в стране. Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Депутат Рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке Ермака. Позднее украинская исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают отставку Ермака с поста главы офиса Зеленского. Украинской издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах писало, что Зеленский не хочет увольнять Ермака, поскольку это приведет к потере им управления всей вертикалью власти. "Из Турции ... (Зеленский - ред.) должен был возвращаться вместе с Ермаком на Украину. В четверг, 20 ноября, быть дома. Но Ермака нет и не будет в Турции", - написал депутат в Telegram-канале. Ссылаясь на свои источники, Железняк утверждает, что у Ермака на пятницу запланирована встреча в Риме. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

