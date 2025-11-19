Рада уволила министра энергетики Гринчук на фоне коррупционного скандала

https://1prime.ru/20251119/rada-864707135.html
2025-11-19T15:30+0300
2025-11-19T15:30+0300
2025-11-19T15:30+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861699062_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_36669d213359fb8803d4d39d5ef55626.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Украинский парламент уволил в среду Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины на фоне коррупционного скандала, сообщили в пресс-службе Верховной рады. Ранее в среду Рада уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции. "Верховная рада Украины приняла решение уволить Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины. За соответствующее постановление проголосовало 315 депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило (НАБУ) 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
