https://1prime.ru/20251119/rfp-864680553.html

В РФПИ заявили об ухудшении заголовков западных СМИ о Зеленском

В РФПИ заявили об ухудшении заголовков западных СМИ о Зеленском - 19.11.2025, ПРАЙМ

В РФПИ заявили об ухудшении заголовков западных СМИ о Зеленском

Западные СМИ, освещающие события на Украине, выбирают все более отрицательные заголовки применительно к Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала в... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T01:59+0300

2025-11-19T01:59+0300

2025-11-19T01:59+0300

экономика

россия

мировая экономика

украина

рф

владимир зеленский

кирилл дмитриев

набу

рада

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864680553.jpg?1763506799

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Западные СМИ, освещающие события на Украине, выбирают все более отрицательные заголовки применительно к Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала в стране, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Заголовки и фотографии (Зеленского в СМИ - ред.) ухудшаются", - написал он на своей странице в соцсети Х. Так Дмитриев прокомментировал последние статьи в британском издании Telegraph с заголовками "Зеленский теряет связь с реальностью" и "Этот коррупционный скандал может свергнуть Зеленского". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, рф, владимир зеленский, кирилл дмитриев, набу, рада, энергоатом