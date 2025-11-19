https://1prime.ru/20251119/rfp-864680553.html
В РФПИ заявили об ухудшении заголовков западных СМИ о Зеленском
В РФПИ заявили об ухудшении заголовков западных СМИ о Зеленском - 19.11.2025, ПРАЙМ
В РФПИ заявили об ухудшении заголовков западных СМИ о Зеленском
Западные СМИ, освещающие события на Украине, выбирают все более отрицательные заголовки применительно к Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала в... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T01:59+0300
2025-11-19T01:59+0300
2025-11-19T01:59+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
рф
владимир зеленский
кирилл дмитриев
набу
рада
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864680553.jpg?1763506799
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Западные СМИ, освещающие события на Украине, выбирают все более отрицательные заголовки применительно к Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала в стране, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Заголовки и фотографии (Зеленского в СМИ - ред.) ухудшаются", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Так Дмитриев прокомментировал последние статьи в британском издании Telegraph с заголовками "Зеленский теряет связь с реальностью" и "Этот коррупционный скандал может свергнуть Зеленского".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, рф, владимир зеленский, кирилл дмитриев, набу, рада, энергоатом
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, НАБУ, Рада, Энергоатом
В РФПИ заявили об ухудшении заголовков западных СМИ о Зеленском
Дмитриев: Западные СМИ выбирают отрицательные заголовки в отношении Зеленского
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Западные СМИ, освещающие события на Украине, выбирают все более отрицательные заголовки применительно к Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала в стране, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Заголовки и фотографии (Зеленского в СМИ - ред.) ухудшаются", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Так Дмитриев прокомментировал последние статьи в британском издании Telegraph с заголовками "Зеленский теряет связь с реальностью" и "Этот коррупционный скандал может свергнуть Зеленского".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.