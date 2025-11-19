Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.11.2025
Испытания Ил-114-300 завершат в первом квартале 2026 года
2025-11-19T13:03+0300
2025-11-19T13:09+0300
бизнес
россия
франция
канада
росавиация
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сертификационные испытания российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300 планируется завершить в первом квартале 2026 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Первый тип, который, наверное, получит сертификат, я в этом уверен, - это машина Ил-114... Мы идем к тому, чтобы эти мероприятия завершились в первом квартале следующего года", - сообщил Ядров на форсайт-сессии в рамках форума "Транспортная неделя". В рамках сертификации Ил-114-300 уже выполнил 190 полетов из 270, отметил глава Росавиации.Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
бизнес, россия, франция, канада, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, КАНАДА, Росавиация
13:03 19.11.2025 (обновлено: 13:09 19.11.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300
Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сертификационные испытания российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300 планируется завершить в первом квартале 2026 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Первый тип, который, наверное, получит сертификат, я в этом уверен, - это машина Ил-114... Мы идем к тому, чтобы эти мероприятия завершились в первом квартале следующего года", - сообщил Ядров на форсайт-сессии в рамках форума "Транспортная неделя".
В рамках сертификации Ил-114-300 уже выполнил 190 полетов из 270, отметил глава Росавиации.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
