Испытания Ил-114-300 завершат в первом квартале 2026 года
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сертификационные испытания российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300 планируется завершить в первом квартале 2026 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Первый тип, который, наверное, получит сертификат, я в этом уверен, - это машина Ил-114... Мы идем к тому, чтобы эти мероприятия завершились в первом квартале следующего года", - сообщил Ядров на форсайт-сессии в рамках форума "Транспортная неделя". В рамках сертификации Ил-114-300 уже выполнил 190 полетов из 270, отметил глава Росавиации.Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
