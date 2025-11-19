https://1prime.ru/20251119/rosaviatsiya-864700441.html

Испытания Ил-114-300 завершат в первом квартале 2026 года

Испытания Ил-114-300 завершат в первом квартале 2026 года - 19.11.2025, ПРАЙМ

Испытания Ил-114-300 завершат в первом квартале 2026 года

Сертификационные испытания российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300 планируется завершить в первом квартале 2026 года, сообщил глава... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T13:03+0300

2025-11-19T13:03+0300

2025-11-19T13:09+0300

бизнес

россия

франция

канада

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/83259/79/832597981_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_73ebb2a4cc75866b7225029192d05473.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сертификационные испытания российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300 планируется завершить в первом квартале 2026 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Первый тип, который, наверное, получит сертификат, я в этом уверен, - это машина Ил-114... Мы идем к тому, чтобы эти мероприятия завершились в первом квартале следующего года", - сообщил Ядров на форсайт-сессии в рамках форума "Транспортная неделя". В рамках сертификации Ил-114-300 уже выполнил 190 полетов из 270, отметил глава Росавиации.Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

https://1prime.ru/20251113/perelet-864508686.html

франция

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, франция, канада, росавиация