Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизилось на три процента
2025-11-19T09:25+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
росреестр
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-октябре 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 111,9 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в октябре ведомство зарегистрировало 13,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 2,6% больше результата октября 2024 года. По сравнению с сентябрем текущего года количество сделок выросло на 16,6%. "Октябрь на рынке вторичного жилья стал максимальным в этом году по числу оформленных переходов прав – зарегистрировано почти 14 тысяч сделок. Это на 13% больше предыдущего пикового значения в марте (12 355). При этом за десять месяцев наблюдается незначительное сокращение к январю–октябрю прошлого года, а к рекордному 2023 году показатель снизился на 22,7%", -добавляется в сообщении.
москва
Новости
ru-RU
недвижимость, бизнес, россия, москва, росреестр
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Росреестр
