https://1prime.ru/20251119/rosreestr-864689594.html

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизилось на три процента

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизилось на три процента - 19.11.2025, ПРАЙМ

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизилось на три процента

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-октябре 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 111,9... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T09:25+0300

2025-11-19T09:25+0300

2025-11-19T09:25+0300

недвижимость

бизнес

россия

москва

росреестр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860280900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_792965713425c923efc0637f27e3e287.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-октябре 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 111,9 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в октябре ведомство зарегистрировало 13,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 2,6% больше результата октября 2024 года. По сравнению с сентябрем текущего года количество сделок выросло на 16,6%. "Октябрь на рынке вторичного жилья стал максимальным в этом году по числу оформленных переходов прав – зарегистрировано почти 14 тысяч сделок. Это на 13% больше предыдущего пикового значения в марте (12 355). При этом за десять месяцев наблюдается незначительное сокращение к январю–октябрю прошлого года, а к рекордному 2023 году показатель снизился на 22,7%", -добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20251111/regiony-864405735.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, москва, росреестр