Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия переходит на производство импортозамещенной и гражданской авиации - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/rossija-864678108.html
Россия переходит на производство импортозамещенной и гражданской авиации
Россия переходит на производство импортозамещенной и гражданской авиации - 19.11.2025, ПРАЙМ
Россия переходит на производство импортозамещенной и гражданской авиации
Строительство военной техники в России осуществлялось собственными силами, так и продолжится, однако теперь страна переходит и на производство полностью... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T00:17+0300
2025-11-19T00:17+0300
бизнес
промышленность
россия
сергей чемезов
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864678108.jpg?1763500622
ДУБАЙ, 19 ноя - ПРАЙМ. Строительство военной техники в России осуществлялось собственными силами, так и продолжится, однако теперь страна переходит и на производство полностью импортозамещенной и гражданской авиации, рассказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Да, мы изначально планировали, что мы будем делать совместно в кооперации с нашими иностранными партнерами. Но, к сожалению, не получилось. Вся военная техника, как ранее делалась собственными силами, так и продолжается. Сегодня мы переходим на производство полностью импортозамещенной и гражданской авиации", - сказал он. Чемезов напомнил, что изначально Россия планировала строить самолеты в кооперации с зарубежными коллегами, однако после введения санкций в 2014 году страна начала большую работу по импортозамещению. "И результаты практически вы видите сами. МС-21, это среднемагистральный самолет, полностью импортозамещен. Установлены наши собственные двигатели, авионика, свое собственное крыло, композитное сделали. Все это прошло буквально за считанные годы. За 6-7 лет мы сделали то, что имеем на сегодняшний день. И то же самое я могу сказать о Superjet. Он (изначально - ред.) был создан в кооперации со многими странами. Сегодня уже заканчивается сертификация нашего самолета, полностью импортозамещенного, с нашим собственным двигателем, с нашей авионикой. В общем, комплект полностью наш", - добавил Чемезов. Он подчеркнул, что похожая ситуация и с вертолетами. Например, "Ансат" создавался тоже в кооперации с иностранными компаниями. По словам Чемезова, сегодня машина получила новый двигатель российского производства, и он оказался лучше, чем иностранный. У вертолета благодаря новому двигателю увеличилась дальность полета, он стал более эффективным, добавил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, сергей чемезов, ростех
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Ростех
00:17 19.11.2025
 
Россия переходит на производство импортозамещенной и гражданской авиации

Чемезов: Россия переходит на производство полностью импортозамещенной авиации

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 19 ноя - ПРАЙМ. Строительство военной техники в России осуществлялось собственными силами, так и продолжится, однако теперь страна переходит и на производство полностью импортозамещенной и гражданской авиации, рассказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Да, мы изначально планировали, что мы будем делать совместно в кооперации с нашими иностранными партнерами. Но, к сожалению, не получилось. Вся военная техника, как ранее делалась собственными силами, так и продолжается. Сегодня мы переходим на производство полностью импортозамещенной и гражданской авиации", - сказал он.
Чемезов напомнил, что изначально Россия планировала строить самолеты в кооперации с зарубежными коллегами, однако после введения санкций в 2014 году страна начала большую работу по импортозамещению.
"И результаты практически вы видите сами. МС-21, это среднемагистральный самолет, полностью импортозамещен. Установлены наши собственные двигатели, авионика, свое собственное крыло, композитное сделали. Все это прошло буквально за считанные годы. За 6-7 лет мы сделали то, что имеем на сегодняшний день. И то же самое я могу сказать о Superjet. Он (изначально - ред.) был создан в кооперации со многими странами. Сегодня уже заканчивается сертификация нашего самолета, полностью импортозамещенного, с нашим собственным двигателем, с нашей авионикой. В общем, комплект полностью наш", - добавил Чемезов.
Он подчеркнул, что похожая ситуация и с вертолетами. Например, "Ансат" создавался тоже в кооперации с иностранными компаниями. По словам Чемезова, сегодня машина получила новый двигатель российского производства, и он оказался лучше, чем иностранный. У вертолета благодаря новому двигателю увеличилась дальность полета, он стал более эффективным, добавил он.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯСергей ЧемезовРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала