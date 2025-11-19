https://1prime.ru/20251119/rossija-864678108.html

Россия переходит на производство импортозамещенной и гражданской авиации

Россия переходит на производство импортозамещенной и гражданской авиации - 19.11.2025, ПРАЙМ

Россия переходит на производство импортозамещенной и гражданской авиации

Строительство военной техники в России осуществлялось собственными силами, так и продолжится, однако теперь страна переходит и на производство полностью... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T00:17+0300

2025-11-19T00:17+0300

2025-11-19T00:17+0300

бизнес

промышленность

россия

сергей чемезов

ростех

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864678108.jpg?1763500622

ДУБАЙ, 19 ноя - ПРАЙМ. Строительство военной техники в России осуществлялось собственными силами, так и продолжится, однако теперь страна переходит и на производство полностью импортозамещенной и гражданской авиации, рассказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Да, мы изначально планировали, что мы будем делать совместно в кооперации с нашими иностранными партнерами. Но, к сожалению, не получилось. Вся военная техника, как ранее делалась собственными силами, так и продолжается. Сегодня мы переходим на производство полностью импортозамещенной и гражданской авиации", - сказал он. Чемезов напомнил, что изначально Россия планировала строить самолеты в кооперации с зарубежными коллегами, однако после введения санкций в 2014 году страна начала большую работу по импортозамещению. "И результаты практически вы видите сами. МС-21, это среднемагистральный самолет, полностью импортозамещен. Установлены наши собственные двигатели, авионика, свое собственное крыло, композитное сделали. Все это прошло буквально за считанные годы. За 6-7 лет мы сделали то, что имеем на сегодняшний день. И то же самое я могу сказать о Superjet. Он (изначально - ред.) был создан в кооперации со многими странами. Сегодня уже заканчивается сертификация нашего самолета, полностью импортозамещенного, с нашим собственным двигателем, с нашей авионикой. В общем, комплект полностью наш", - добавил Чемезов. Он подчеркнул, что похожая ситуация и с вертолетами. Например, "Ансат" создавался тоже в кооперации с иностранными компаниями. По словам Чемезова, сегодня машина получила новый двигатель российского производства, и он оказался лучше, чем иностранный. У вертолета благодаря новому двигателю увеличилась дальность полета, он стал более эффективным, добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, сергей чемезов, ростех