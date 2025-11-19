https://1prime.ru/20251119/rossija-864678737.html

"Деловая Россия" предлагает расширить круг участников рынка капитала

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дифференциация требований к потенциальным эмитентам в зависимости от стадии развития компании и уровня риска для инвестора может стимулировать рост российского рынка капитала, расширив круг участников, в том числе за счет выхода региональных компаний на публичные площадки, заявил РИА Новости глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин в кулуарах форума "Рынок ценных бумаг". "Сохранение главного принципа - предоставление всей существенной информации, необходимой инвестору для принятия решения и оценки им уровня риска своих вложений, и в то же время отказ от избыточных требований к потенциальным эмитентам поможет открыть доступ на рынки капитала дополнительным компаниям, включая региональные", - отметил он. Лазутин обратил внимание, что хотя в России по разным оценкам насчитывается несколько десятков тысяч потенциальных эмитентов, излишние регуляторные требования сокращают их число до нескольких сотен. Он привел пример Индии, где ставка на привлечение на фондовый рынок региональных компаний сработала и привела к значительному росту фондового рынка. "Только в этом году там состоялось 172 размещения небольших компаний - больше половины от общего числа эмитентов акций на российском рынке. Нельзя ждать таких же ежегодных объемов в ближайшее время у нас, но анализ требований к потенциальным эмитентам и либерализация входа на рынок, точечные меры господдержки и консультационная помощь способны создать условия для роста числа первичных размещений в России, включая региональных эмитентов", - подчеркнул эксперт. По словам Лазутина, многие участники "Деловой России" рассматривают возможность выхода на рынки капитала для привлечения внешнего финансирования на развитие бизнеса. "Для того, чтобы помочь перспективным эмитентам подготовиться и пройти путь от первого интервью с представителями биржи до размещения ценных бумаг, "Деловая Россия" в том числе заключила соглашение о сотрудничестве с Московской биржей, направленное на создание эффективного механизма взаимодействия бизнеса и площадки и оказание квалифицированной помощи на всех этапах - от подготовки до размещения ценных бумаг", - резюмировал эксперт.

