Россия нарастила импорт легковых автомобилей в Казахстан - 19.11.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт легковых автомобилей в Казахстан
2025-11-19T05:16+0300
2025-11-19T05:16+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из России в Казахстан в январе-сентябре достигли максимального показателя за три квартала с 2022 года - 57,6 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года страна нарастила импорт этого вида транспорта из РФ более чем вчетверо. Россия по итогам отчетного периода была пятым крупнейшим экспортером легковушек в Казахстан, обеспечив 3% ее импортных потребностей. Почти половину импорта составили китайские авто - 49%. На втором месте оказалась продукция японского автопрома (27%), а на третьем - американского (10%).
05:16 19.11.2025
 
Россия нарастила импорт легковых автомобилей в Казахстан

Поставки легковых автомобилей из России в Казахстан достигли максимума с 2022 года

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из России в Казахстан в январе-сентябре достигли максимального показателя за три квартала с 2022 года - 57,6 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года страна нарастила импорт этого вида транспорта из РФ более чем вчетверо. Россия по итогам отчетного периода была пятым крупнейшим экспортером легковушек в Казахстан, обеспечив 3% ее импортных потребностей.
Почти половину импорта составили китайские авто - 49%. На втором месте оказалась продукция японского автопрома (27%), а на третьем - американского (10%).
 
