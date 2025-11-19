https://1prime.ru/20251119/rossija-864683104.html

Россия нарастила импорт легковых автомобилей в Казахстан

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из России в Казахстан в январе-сентябре достигли максимального показателя за три квартала с 2022 года - 57,6 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года страна нарастила импорт этого вида транспорта из РФ более чем вчетверо. Россия по итогам отчетного периода была пятым крупнейшим экспортером легковушек в Казахстан, обеспечив 3% ее импортных потребностей. Почти половину импорта составили китайские авто - 49%. На втором месте оказалась продукция японского автопрома (27%), а на третьем - американского (10%).

2025

