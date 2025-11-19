https://1prime.ru/20251119/rossiya-864726186.html
Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил Песков
Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил Песков
2025-11-19T23:02+0300
дмитрий песков
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Москва готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Москва открыта к продолжению (переговоров), Москва открыта к переговорам", - сказал Песков журналистам.
