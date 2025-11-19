Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил Песков - 19.11.2025, ПРАЙМ
Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил Песков
Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил Песков - 19.11.2025, ПРАЙМ
Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил Песков
Москва готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 19.11.2025, ПРАЙМ
россия
москва
дмитрий песков
украина
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Москва готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Москва открыта к продолжению (переговоров), Москва открыта к переговорам", - сказал Песков журналистам.
москва
украина
россия, москва, дмитрий песков, украина
РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, УКРАИНА
23:02 19.11.2025
 
Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил Песков

Песков заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Москва готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Москва открыта к продолжению (переговоров), Москва открыта к переговорам", - сказал Песков журналистам.
РОССИЯМОСКВАДмитрий ПесковУКРАИНА
 
 
Заголовок открываемого материала