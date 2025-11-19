"Ростех" и Венесуэла договорились о сборочном производстве автомобилей
Ростех эмблема. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Компании Венесуэлы и "Ростеха" договорились о возможности организации сборочного производства автомобилей на территории республики, а также о совместных проектах в сфере металлургии и финансов, говорится в сообщении госкорпорации.
"В ходе форума "Россия — Венесуэла", прошедшего в конце октября, с партнерами в Каракасе достигнуты договоренности в части возможностей организации сборочного производства автомобилей на территории республики, модернизации местного металлургического комбината, развития платежных сервисов и по ряду других вопросов", — отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов, чьи слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что в ближайшее время будет организована поставка второй по счету партии российского противопожарного оборудования. В "Ростехе" добавили, что Венесуэла выразила заинтересованность в подключении к российской системе передачи финансовых сообщений, а также к альтернативной форме расчетов, включая цифровые валюты, и интеграции своих платежных консорциумов с российскими платежными системами.
"Стороны согласовали завершающий этап внедрения создаваемой при участии "Ростеха" отечественной системы бронирования "Леонардо" в компанию Conviasa", — заключили в госкорпорации.