Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" и Венесуэла договорились о сборочном производстве автомобилей - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/rostekh-864695406.html
"Ростех" и Венесуэла договорились о сборочном производстве автомобилей
"Ростех" и Венесуэла договорились о сборочном производстве автомобилей - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Ростех" и Венесуэла договорились о сборочном производстве автомобилей
Компании Венесуэлы и "Ростеха" договорились о возможности организации сборочного производства автомобилей на территории республики, а также о совместных... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T11:31+0300
2025-11-19T11:31+0300
бизнес
венесуэла
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Компании Венесуэлы и "Ростеха" договорились о возможности организации сборочного производства автомобилей на территории республики, а также о совместных проектах в сфере металлургии и финансов, говорится в сообщении госкорпорации. "В ходе форума "Россия — Венесуэла", прошедшего в конце октября, с партнерами в Каракасе достигнуты договоренности в части возможностей организации сборочного производства автомобилей на территории республики, модернизации местного металлургического комбината, развития платежных сервисов и по ряду других вопросов", — отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что в ближайшее время будет организована поставка второй по счету партии российского противопожарного оборудования. В "Ростехе" добавили, что Венесуэла выразила заинтересованность в подключении к российской системе передачи финансовых сообщений, а также к альтернативной форме расчетов, включая цифровые валюты, и интеграции своих платежных консорциумов с российскими платежными системами. "Стороны согласовали завершающий этап внедрения создаваемой при участии "Ростеха" отечественной системы бронирования "Леонардо" в компанию Conviasa", — заключили в госкорпорации.
https://1prime.ru/20251111/rostekh-864422649.html
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, венесуэла, ростех
Бизнес, ВЕНЕСУЭЛА, Ростех
11:31 19.11.2025
 
"Ростех" и Венесуэла договорились о сборочном производстве автомобилей

"Ростех" и Венесуэла договорились о создании сборочного производства автомобилей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Ростех эмблема. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Компании Венесуэлы и "Ростеха" договорились о возможности организации сборочного производства автомобилей на территории республики, а также о совместных проектах в сфере металлургии и финансов, говорится в сообщении госкорпорации.
"В ходе форума "Россия — Венесуэла", прошедшего в конце октября, с партнерами в Каракасе достигнуты договоренности в части возможностей организации сборочного производства автомобилей на территории республики, модернизации местного металлургического комбината, развития платежных сервисов и по ряду других вопросов", — отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов, чьи слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что в ближайшее время будет организована поставка второй по счету партии российского противопожарного оборудования. В "Ростехе" добавили, что Венесуэла выразила заинтересованность в подключении к российской системе передачи финансовых сообщений, а также к альтернативной форме расчетов, включая цифровые валюты, и интеграции своих платежных консорциумов с российскими платежными системами.
"Стороны согласовали завершающий этап внедрения создаваемой при участии "Ростеха" отечественной системы бронирования "Леонардо" в компанию Conviasa", — заключили в госкорпорации.
Эмблема госкорпорации Ростех - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
"Ростех" утвердил стратегию развития до 2036 года
11 ноября, 17:54
 
БизнесВЕНЕСУЭЛАРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала