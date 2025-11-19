На Западе назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России
Bloomberg: Рубио внес скептицизм в позицию Трампа по переговорам с Россией
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио внес скептицизм в позицию главы Белого дома Дональда Трампа по переговорам с Россией, пишет Bloomberg.
"Рубио терпеливо ждал, пока подход Уиткоффа к взаимодействию с Россией пройдет свой путь, а затем смог вмешаться и выразить больше скептицизма", — говорится в публикации.
Агентство назвало госсекретаря США главным внешнеполитическим чиновником Трампа, чье влияние только растет.
Помощник президента Юрий Ушаков в ноябре заявлял, что Россия и США обсуждают украинское урегулирование на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже.
Он добавил, что киевские власти проинформированы о договоренностях, к которым Владимир Путин и Дональд Трамп пришли во время переговоров в августе, и они им не нравятся.
