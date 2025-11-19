Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России - 19.11.2025
На Западе назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России
На Западе назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России - 19.11.2025, ПРАЙМ
На Западе назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России
Госсекретарь США Марко Рубио внес скептицизм в позицию главы Белого дома Дональда Трампа по переговорам с Россией, пишет Bloomberg."Рубио терпеливо ждал, пока... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T16:54+0300
2025-11-19T16:54+0300
запад
дональд трамп
марко рубио
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864709658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_820fb0ac93aeb90b3d927bc11b666a7f.jpg
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио внес скептицизм в позицию главы Белого дома Дональда Трампа по переговорам с Россией, пишет Bloomberg."Рубио терпеливо ждал, пока подход Уиткоффа к взаимодействию с Россией пройдет свой путь, а затем смог вмешаться и выразить больше скептицизма", — говорится в публикации.Агентство назвало госсекретаря США главным внешнеполитическим чиновником Трампа, чье влияние только растет.Помощник президента Юрий Ушаков в ноябре заявлял, что Россия и США обсуждают украинское урегулирование на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже.Он добавил, что киевские власти проинформированы о договоренностях, к которым Владимир Путин и Дональд Трамп пришли во время переговоров в августе, и они им не нравятся.
запад
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864709658_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_569ae22e639f0a15a0cda6559d85980d.jpg
1920
1920
true
запад, дональд трамп, марко рубио, сша
ЗАПАД, Дональд Трамп, Марко Рубио, США
16:54 19.11.2025
 
На Западе назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России

Bloomberg: Рубио внес скептицизм в позицию Трампа по переговорам с Россией

© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио внес скептицизм в позицию главы Белого дома Дональда Трампа по переговорам с Россией, пишет Bloomberg.

"Рубио терпеливо ждал, пока подход Уиткоффа к взаимодействию с Россией пройдет свой путь, а затем смог вмешаться и выразить больше скептицизма", — говорится в публикации.
Агентство назвало госсекретаря США главным внешнеполитическим чиновником Трампа, чье влияние только растет.

Помощник президента Юрий Ушаков в ноябре заявлял, что Россия и США обсуждают украинское урегулирование на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже.

Он добавил, что киевские власти проинформированы о договоренностях, к которым Владимир Путин и Дональд Трамп пришли во время переговоров в августе, и они им не нравятся.
ЗАПАДДональд ТрампМарко РубиоСША
 
 
