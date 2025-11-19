https://1prime.ru/20251119/rumynija-864680015.html

В Румынии призвали увеличить оборонный бюджет до 5% ВВП

2025-11-19T01:38+0300

КИШИНЕВ, 19 ноя – ПРАЙМ. Министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил о необходимости привлекать больше людей в армию и увеличить оборонный бюджет до 5% ВВП, выступив против планов сократить на 10% расходы на зарплаты военных. Ранее премьер Румынии Илие Боложан заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в этом году он будет снижен до 7%. Министр труда Румынии Петре Маноле сообщил журналистам, что меры по сокращению дефицита госбюджета страны предусматривают сокращение штата госслужащих, также может быть волна увольнений в других областях. "Нужно привлекать больше людей в армию, у нас ежегодные выпуски, которых нужно трудоустраивать, мы нуждаемся в профессиональных солдатах. В следующем году планировали принять две тысячи солдат-профессионалов, развиваем программу добровольной службы", — сказал Моштяну журналистам в парламенте. Министр отметил, что ранее правящая коалиция договорились исключить систему обороны из общего сокращения зарплат в госсекторе, однако сейчас в парламенте обсуждают урезание расходов повсеместно. "Мы не можем сокращать расходы на персонал в армии именно сейчас, когда каждую неделю рядом взрываются дроны... вы видели рядом с Добруджей. Оптимизировать расходы можно, но не рубить сплеча", — подчеркнул министр. Моштяну напомнил, что в этом году бюджет обороны составляет 2,3% ВВП Румынии, а к 2035 году страна обязалась перед НАТО довести его до 5%. На прошлой неделе оборонное ведомство Румынии сообщило о возможном наличии фрагментов беспилотников в пяти километрах к югу от границы страны. В пятницу посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии, где ему предоставили обломки якобы российского беспилотника. В российской дипмиссии отметили, что в качестве доказательств были предъявлены обломки и фотографии беспилотного летательного аппарата, якобы "упавшего" на румынскую территорию. Так называемые "доказательства" в действительности таковыми не являются, поскольку не были предоставлены координаты влета объекта в страну и данные о его маршруте. Кроме того, характер обломков однозначно свидетельствует о том, что дрон упал не сам, а был сбит силами ПВО, что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства, подчеркнули в посольстве.

