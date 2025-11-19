https://1prime.ru/20251119/rynok--864685453.html

Российский рынок акций растет на старте торгов на 0,01 процента

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций слегка повышается в начале утренней сессии среды - на 0,01%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 мск рос на 0,01%, до 2 563,35 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

