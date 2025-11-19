https://1prime.ru/20251119/rynok-864720427.html
Российский рынок акций вырос за основную сессию торгов в среду
2025-11-19T19:00+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 3,24%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 3,24%, до 2646,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,22%, до 1082,07 пункта, долларовый РТС - на 3,38%, до 1029,78 пункта.
