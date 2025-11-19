https://1prime.ru/20251119/ryumin-864691990.html
Инвестиции "Россетей" в 2025 году составят около 720 миллиардов рублей
2025-11-19T10:25+0300
2025-11-19T10:25+0300
2025-11-19T10:25+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ожидаемое исполнение инвестпрограммы "Россетей" по итогам года составит около 720 миллиардов рублей, говорится в материалах ко встрече главы компании Андрея Рюмина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Ожидаемое исполнение инвестиционной программы группы "Россети" в 2025 году составит порядка 720 миллиардов рублей", – говорится в материалах.
