Инвестиции "Россетей" в 2025 году составят около 720 миллиардов рублей - 19.11.2025
Инвестиции "Россетей" в 2025 году составят около 720 миллиардов рублей
Инвестиции "Россетей" в 2025 году составят около 720 миллиардов рублей - 19.11.2025, ПРАЙМ
Инвестиции "Россетей" в 2025 году составят около 720 миллиардов рублей
Ожидаемое исполнение инвестпрограммы "Россетей" по итогам года составит около 720 миллиардов рублей, говорится в материалах ко встрече главы компании Андрея... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T10:25+0300
2025-11-19T10:25+0300
бизнес
финансы
андрей рюмин
михаил мишустин
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/83721/19/837211980_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_f8e414a9f915a7968d3c7da76a72186d.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ожидаемое исполнение инвестпрограммы "Россетей" по итогам года составит около 720 миллиардов рублей, говорится в материалах ко встрече главы компании Андрея Рюмина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Ожидаемое исполнение инвестиционной программы группы "Россети" в 2025 году составит порядка 720 миллиардов рублей", – говорится в материалах.
10:25 19.11.2025
 
Инвестиции "Россетей" в 2025 году составят около 720 миллиардов рублей

Рюмин: инвестпрограмма «Россетей» в 2025 году составит 720 млрд рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
ПМЭФ-2022. Работа форума. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ожидаемое исполнение инвестпрограммы "Россетей" по итогам года составит около 720 миллиардов рублей, говорится в материалах ко встрече главы компании Андрея Рюмина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Ожидаемое исполнение инвестиционной программы группы "Россети" в 2025 году составит порядка 720 миллиардов рублей", – говорится в материалах.
Чаты
Заголовок открываемого материала