РЖД заключили новые соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов
РЖД заключили новые соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов
2025-11-19T14:07+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД заключили соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов еще с 10 компаниями в рамках форума-выставки "Транспорт России" в Москве, сообщает РЖД. "Договорились об условиях эксплуатации на инфраструктуре РЖД грузовых вагонов, включая их допуск на сеть, определение мест их временного размещения, когда вагоны не задействованы в перевозочном процессе, а также о технологическом и информационном взаимодействии", - отмечает компания. Договоры с РЖД заключили "Новая перевозочная компания", "ВЛ-Транс", "Грузовая компания", "Транзит", "Бенчмарк Трейдинг", "Первый промышленный оператор", "Промышленная логистика", "ТрансСигма", "РЖД Бизнес Актив" и "Эникарго". "Церемония подписания договоров, которые устанавливают взаимные права и обязанности на всём цикле процесса эксплуатации вагона, состоялась в рамках форума-выставки "Транспорт России" в Москве", - добавляется в сообщении. Отмечается, что со стороны РЖД документы подписал замглавы компании Михаил Глазков. Ранее РЖД подписали подобные документы с рядом компаний.
