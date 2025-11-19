Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД заключили новые соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/rzhd-864703246.html
РЖД заключили новые соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов
РЖД заключили новые соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов - 19.11.2025, ПРАЙМ
РЖД заключили новые соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов
РЖД заключили соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов еще с 10 компаниями в рамках форума-выставки "Транспорт России" в Москве, сообщает РЖД. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T14:07+0300
2025-11-19T14:08+0300
бизнес
россия
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_1330bf876b5dda4fe55f1b712754e535.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД заключили соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов еще с 10 компаниями в рамках форума-выставки "Транспорт России" в Москве, сообщает РЖД. "Договорились об условиях эксплуатации на инфраструктуре РЖД грузовых вагонов, включая их допуск на сеть, определение мест их временного размещения, когда вагоны не задействованы в перевозочном процессе, а также о технологическом и информационном взаимодействии", - отмечает компания. Договоры с РЖД заключили "Новая перевозочная компания", "ВЛ-Транс", "Грузовая компания", "Транзит", "Бенчмарк Трейдинг", "Первый промышленный оператор", "Промышленная логистика", "ТрансСигма", "РЖД Бизнес Актив" и "Эникарго". "Церемония подписания договоров, которые устанавливают взаимные права и обязанности на всём цикле процесса эксплуатации вагона, состоялась в рамках форума-выставки "Транспорт России" в Москве", - добавляется в сообщении. Отмечается, что со стороны РЖД документы подписал замглавы компании Михаил Глазков. Ранее РЖД подписали подобные документы с рядом компаний.
https://1prime.ru/20251118/biometriya-864648246.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2f58f0f093af65ecb2faaa10379a001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
14:07 19.11.2025 (обновлено: 14:08 19.11.2025)
 
РЖД заключили новые соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов

РЖД заключили соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов с 10 компаниями

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Железнодорожный транспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД заключили соглашения по оптимизации работы грузовых вагонов еще с 10 компаниями в рамках форума-выставки "Транспорт России" в Москве, сообщает РЖД.
"Договорились об условиях эксплуатации на инфраструктуре РЖД грузовых вагонов, включая их допуск на сеть, определение мест их временного размещения, когда вагоны не задействованы в перевозочном процессе, а также о технологическом и информационном взаимодействии", - отмечает компания.
Договоры с РЖД заключили "Новая перевозочная компания", "ВЛ-Транс", "Грузовая компания", "Транзит", "Бенчмарк Трейдинг", "Первый промышленный оператор", "Промышленная логистика", "ТрансСигма", "РЖД Бизнес Актив" и "Эникарго".
"Церемония подписания договоров, которые устанавливают взаимные права и обязанности на всём цикле процесса эксплуатации вагона, состоялась в рамках форума-выставки "Транспорт России" в Москве", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что со стороны РЖД документы подписал замглавы компании Михаил Глазков. Ранее РЖД подписали подобные документы с рядом компаний.
Сотрудница РЖД у поезда на вокзале - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
РЖД внедрят опцию посадки в поезд по биометрии
Вчера, 12:31
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала