В Алешках при атаке ВСУ погиб мирный житель

В Алешках при атаке ВСУ погиб мирный житель

Один человек погиб в херсонских Алешках из-за атаки ВСУ, в Новой Каховке под удар попал жилой сектор, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. | 19.11.2025, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Один человек погиб в херсонских Алешках из-за атаки ВСУ, в Новой Каховке под удар попал жилой сектор, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погиб мирный житель. В Алешках враг сбросил мину с БПЛА, что привело к гибели мужчины. В Новой Каховке из-за обстрела жилого сектора поврежден жилой дом", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в Великих Копанях осколками поврежден легковой автомобиль.

