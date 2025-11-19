Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Алешках при атаке ВСУ погиб мирный житель - 19.11.2025
В Алешках при атаке ВСУ погиб мирный житель
В Алешках при атаке ВСУ погиб мирный житель
2025-11-19T11:28+0300
2025-11-19T11:28+0300
общество
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Один человек погиб в херсонских Алешках из-за атаки ВСУ, в Новой Каховке под удар попал жилой сектор, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погиб мирный житель. В Алешках враг сбросил мину с БПЛА, что привело к гибели мужчины. В Новой Каховке из-за обстрела жилого сектора поврежден жилой дом", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в Великих Копанях осколками поврежден легковой автомобиль.
11:28 19.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Один человек погиб в херсонских Алешках из-за атаки ВСУ, в Новой Каховке под удар попал жилой сектор, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погиб мирный житель. В Алешках враг сбросил мину с БПЛА, что привело к гибели мужчины. В Новой Каховке из-за обстрела жилого сектора поврежден жилой дом", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в Великих Копанях осколками поврежден легковой автомобиль.
Ремонт линии электропередач
В ДНР более 250 объектов связи остались без электроснабжения из-за атак ВСУ
Вчера, 11:04
 
Общество НОВАЯ КАХОВКА Херсонская область Владимир Сальдо ВСУ
 
 
