Минфин США ввел санкции против пяти россиян - 19.11.2025
Минфин США ввел санкции против пяти россиян
Минфин США ввел санкции против пяти россиян - 19.11.2025, ПРАЙМ
Минфин США ввел санкции против пяти россиян
Минфин США ввел санкции против пяти граждан РФ и семи компаний, следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T17:15+0300
2025-11-19T17:15+0300
россия
рф
минфин сша
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин США ввел санкции против пяти граждан РФ и семи компаний, следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В число попавших под санкции компаний входят дата-центр в российском городе Кириши, узбекистанская компания Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании компания Hypercore, компания Media Land и ее дочерняя структура, а также хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas.
рф
сша
россия, рф, минфин сша, сша
РОССИЯ, РФ, Минфин США, США
17:15 19.11.2025
 
Минфин США ввел санкции против пяти россиян

Минфин США ввел санкции против пяти россиян и семи компаний

ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин США ввел санкции против пяти граждан РФ и семи компаний, следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
В число попавших под санкции компаний входят дата-центр в российском городе Кириши, узбекистанская компания Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании компания Hypercore, компания Media Land и ее дочерняя структура, а также хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas.
РОССИЯ РФ Минфин США США
 
 
