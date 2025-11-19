https://1prime.ru/20251119/sanktsii-864729891.html
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России - 19.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России
Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят в четверг возможности введения новых санкций против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T23:59+0300
2025-11-19T23:59+0300
2025-11-19T23:59+0300
мировая экономика
запад
рф
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят в четверг возможности введения новых санкций против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и документ. "Главы МИД стран блока, которые встретятся в четверг в Брюсселе, как ожидается, рассмотрят вопрос об активизации взаимодействия со странами, которые регистрируют суда, в попытке пресечь деятельность этих судов, которые Россия использует для обхода санкций блока", - передает агентство. Как отмечается, в документе, разосланном перед встречей, Польша предложила новые правила и способы координации, в частности, по таким вопросам, могут ли представители властей стран подниматься на борт судов. В документе также сказано, что ЕС провел большую дипломатическую работу со странами, регистрирующими суда, и "в значительной степени успешно" убедил многие из них снять суда с регистрации. Варшава также предложила задействовать портовые и прибрежные государства, а также организации, якобы обеспечивающие деятельность этих судов, передает агентство. Собеседники агентства указали, что любые новые меры, которые будут обсуждаться, войдут в 20-й пакет санкций ЕС. Как ожидается, министры также обсудят варианты финансирования для Украины и участившиеся "гибридные атаки" по всей Европе, добавляет агентство. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251119/sanktsii-864713763.html
запад
рф
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_9b6e9da449dcc0fead87c334f483ac4a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, рф, брюссель, ес
Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, Брюссель, ЕС
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России
Bloomberg: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы российской нефтью