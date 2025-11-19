https://1prime.ru/20251119/sanktsii-864729891.html

СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России

СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России - 19.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России

Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят в четверг возможности введения новых санкций против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T23:59+0300

2025-11-19T23:59+0300

2025-11-19T23:59+0300

мировая экономика

запад

рф

брюссель

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят в четверг возможности введения новых санкций против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и документ. "Главы МИД стран блока, которые встретятся в четверг в Брюсселе, как ожидается, рассмотрят вопрос об активизации взаимодействия со странами, которые регистрируют суда, в попытке пресечь деятельность этих судов, которые Россия использует для обхода санкций блока", - передает агентство. Как отмечается, в документе, разосланном перед встречей, Польша предложила новые правила и способы координации, в частности, по таким вопросам, могут ли представители властей стран подниматься на борт судов. В документе также сказано, что ЕС провел большую дипломатическую работу со странами, регистрирующими суда, и "в значительной степени успешно" убедил многие из них снять суда с регистрации. Варшава также предложила задействовать портовые и прибрежные государства, а также организации, якобы обеспечивающие деятельность этих судов, передает агентство. Собеседники агентства указали, что любые новые меры, которые будут обсуждаться, войдут в 20-й пакет санкций ЕС. Как ожидается, министры также обсудят варианты финансирования для Украины и участившиеся "гибридные атаки" по всей Европе, добавляет агентство. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251119/sanktsii-864713763.html

запад

рф

брюссель

2025

Новости

ru-RU

мировая экономика, запад, рф, брюссель, ес