Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/sanktsii-864729891.html
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России - 19.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России
Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят в четверг возможности введения новых санкций против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T23:59+0300
2025-11-19T23:59+0300
мировая экономика
запад
рф
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят в четверг возможности введения новых санкций против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и документ. "Главы МИД стран блока, которые встретятся в четверг в Брюсселе, как ожидается, рассмотрят вопрос об активизации взаимодействия со странами, которые регистрируют суда, в попытке пресечь деятельность этих судов, которые Россия использует для обхода санкций блока", - передает агентство. Как отмечается, в документе, разосланном перед встречей, Польша предложила новые правила и способы координации, в частности, по таким вопросам, могут ли представители властей стран подниматься на борт судов. В документе также сказано, что ЕС провел большую дипломатическую работу со странами, регистрирующими суда, и "в значительной степени успешно" убедил многие из них снять суда с регистрации. Варшава также предложила задействовать портовые и прибрежные государства, а также организации, якобы обеспечивающие деятельность этих судов, передает агентство. Собеседники агентства указали, что любые новые меры, которые будут обсуждаться, войдут в 20-й пакет санкций ЕС. Как ожидается, министры также обсудят варианты финансирования для Украины и участившиеся "гибридные атаки" по всей Европе, добавляет агентство. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251119/sanktsii-864713763.html
запад
рф
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_9b6e9da449dcc0fead87c334f483ac4a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, рф, брюссель, ес
Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, Брюссель, ЕС
23:59 19.11.2025
 
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы нефтью из России

Bloomberg: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с якобы российской нефтью

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Танкеры с нефтью. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят в четверг возможности введения новых санкций против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и документ.
"Главы МИД стран блока, которые встретятся в четверг в Брюсселе, как ожидается, рассмотрят вопрос об активизации взаимодействия со странами, которые регистрируют суда, в попытке пресечь деятельность этих судов, которые Россия использует для обхода санкций блока", - передает агентство.
Как отмечается, в документе, разосланном перед встречей, Польша предложила новые правила и способы координации, в частности, по таким вопросам, могут ли представители властей стран подниматься на борт судов. В документе также сказано, что ЕС провел большую дипломатическую работу со странами, регистрирующими суда, и "в значительной степени успешно" убедил многие из них снять суда с регистрации. Варшава также предложила задействовать портовые и прибрежные государства, а также организации, якобы обеспечивающие деятельность этих судов, передает агентство.
Собеседники агентства указали, что любые новые меры, которые будут обсуждаться, войдут в 20-й пакет санкций ЕС.
Как ожидается, министры также обсудят варианты финансирования для Украины и участившиеся "гибридные атаки" по всей Европе, добавляет агентство.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Минфин США ввел санкции против пяти россиян
Вчера, 17:15
 
Мировая экономикаЗАПАДРФБрюссельЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала