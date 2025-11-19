Авиаотрасль получила более 30 миллиардов рублей субсидий
Савельев: авиаотрасль получила более 30 миллиардов рублей субсидий в этом году
Самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российская авиаотрасль в текущем году получила более 30 миллиардов рублей субсидий для сохранения работоспособности и поддержки пассажиров, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"В этом году у нас, например, 25 миллиардов - это субсидирование самих авиакомпаний. И около 6 миллиардов на те закрытые аэропорты, которые еще остались закрытыми. Два аэропорта мы открыли - это Краснодар и Геленджик. Но остальные аэропорты - они содержат персонал, они сохраняют себя, и поэтому мы им делаем такие субсидии специально для сохранения. В целом это 31 миллиард рублей, пока это вполне достаточно для того, чтобы авиационная отрасль полностью себя обеспечивала и помогала нашим пассажирам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, также теперь открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Накануне Никитин сообщал, что в России к 2030 году должен функционировать 241 аэропорт, к действующим должны добавиться 16 воздушных гаваней, в том числе 4 - в новых местах и 5 аэропортов в новых регионах РФ.