Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиаотрасль получила более 30 миллиардов рублей субсидий - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/savelev-864686948.html
Авиаотрасль получила более 30 миллиардов рублей субсидий
Авиаотрасль получила более 30 миллиардов рублей субсидий - 19.11.2025, ПРАЙМ
Авиаотрасль получила более 30 миллиардов рублей субсидий
Российская авиаотрасль в текущем году получила более 30 миллиардов рублей субсидий для сохранения работоспособности и поддержки пассажиров, сообщил вице-премьер | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T08:26+0300
2025-11-19T08:26+0300
бизнес
россия
рф
краснодар
геленджик
виталий савельев
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861734950_0:60:2026:1200_1920x0_80_0_0_e21174b7aeac406390906ae9b1f03f71.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российская авиаотрасль в текущем году получила более 30 миллиардов рублей субсидий для сохранения работоспособности и поддержки пассажиров, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "В этом году у нас, например, 25 миллиардов - это субсидирование самих авиакомпаний. И около 6 миллиардов на те закрытые аэропорты, которые еще остались закрытыми. Два аэропорта мы открыли - это Краснодар и Геленджик. Но остальные аэропорты - они содержат персонал, они сохраняют себя, и поэтому мы им делаем такие субсидии специально для сохранения. В целом это 31 миллиард рублей, пока это вполне достаточно для того, чтобы авиационная отрасль полностью себя обеспечивала и помогала нашим пассажирам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, также теперь открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября. Накануне Никитин сообщал, что в России к 2030 году должен функционировать 241 аэропорт, к действующим должны добавиться 16 воздушных гаваней, в том числе 4 - в новых местах и 5 аэропортов в новых регионах РФ.
https://1prime.ru/20251110/rostekh-864380912.html
рф
краснодар
геленджик
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861734950_125:0:1901:1332_1920x0_80_0_0_4bcfabd2498730d6aa5837e67c9e7dc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, краснодар, геленджик, виталий савельев, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, РФ, КРАСНОДАР, Геленджик, Виталий Савельев, Аэрофлот
08:26 19.11.2025
 
Авиаотрасль получила более 30 миллиардов рублей субсидий

Савельев: авиаотрасль получила более 30 миллиардов рублей субсидий в этом году

© РИА Новости . Пресс-служба Минтранса России | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777
Самолет Boeing 777 - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Самолет Boeing 777. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Минтранса России
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российская авиаотрасль в текущем году получила более 30 миллиардов рублей субсидий для сохранения работоспособности и поддержки пассажиров, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"В этом году у нас, например, 25 миллиардов - это субсидирование самих авиакомпаний. И около 6 миллиардов на те закрытые аэропорты, которые еще остались закрытыми. Два аэропорта мы открыли - это Краснодар и Геленджик. Но остальные аэропорты - они содержат персонал, они сохраняют себя, и поэтому мы им делаем такие субсидии специально для сохранения. В целом это 31 миллиард рублей, пока это вполне достаточно для того, чтобы авиационная отрасль полностью себя обеспечивала и помогала нашим пассажирам", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, также теперь открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Накануне Никитин сообщал, что в России к 2030 году должен функционировать 241 аэропорт, к действующим должны добавиться 16 воздушных гаваней, в том числе 4 - в новых местах и 5 аэропортов в новых регионах РФ.
Ростех - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
"Ростех" представит новинки авиации на Dubai Airshow
10 ноября, 15:05
 
БизнесРОССИЯРФКРАСНОДАРГеленджикВиталий СавельевАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала