Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев

Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев

2025-11-19T10:38+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сохранится, но 50% пассажиропотока авиакомпаний может перейти на эту железную дорогу, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Конечно, сохранится. Мы это проходили, когда "Сапсан" РЖД внедряли. Конечно, сохранится, но мы оцениваем, что потеря будет примерно около половины пассажиропотока, который перейдет на ВСМ", - ответил Савельев ходе форума "Транспорт России" на вопрос, сохранится ли потребность в авиарейсах с запуском ВСМ Москва-Петербург с учётом частоты рейсов поездов на ней.

