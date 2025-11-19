Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/savelev-864692763.html
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев - 19.11.2025, ПРАЙМ
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев
Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сохранится, но 50% пассажиропотока... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T10:38+0300
2025-11-19T10:38+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
рф
виталий савельев
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862352695_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_782abd4600dd3f8e35da43f6692967d0.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сохранится, но 50% пассажиропотока авиакомпаний может перейти на эту железную дорогу, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Конечно, сохранится. Мы это проходили, когда "Сапсан" РЖД внедряли. Конечно, сохранится, но мы оцениваем, что потеря будет примерно около половины пассажиропотока, который перейдет на ВСМ", - ответил Савельев ходе форума "Транспорт России" на вопрос, сохранится ли потребность в авиарейсах с запуском ВСМ Москва-Петербург с учётом частоты рейсов поездов на ней.
https://1prime.ru/20251106/rossiya-864299262.html
москва
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862352695_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_79d6c25045d259248552db156a1d3865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, рф, виталий савельев, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Виталий Савельев, РЖД
10:38 19.11.2025
 
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев

Савельев допустил переход 50% авиапассажиров на ВСМ Москва-Петербург

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сохранится, но 50% пассажиропотока авиакомпаний может перейти на эту железную дорогу, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Конечно, сохранится. Мы это проходили, когда "Сапсан" РЖД внедряли. Конечно, сохранится, но мы оцениваем, что потеря будет примерно около половины пассажиропотока, который перейдет на ВСМ", - ответил Савельев ходе форума "Транспорт России" на вопрос, сохранится ли потребность в авиарейсах с запуском ВСМ Москва-Петербург с учётом частоты рейсов поездов на ней.
Разведенный Благовещенский мост в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Более 70 квартир расселят в Петербурге в рамках строительства ВСМ
6 ноября, 19:23
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФВиталий СавельевРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала