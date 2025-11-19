https://1prime.ru/20251119/savelev-864692763.html
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев
2025-11-19T10:38+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сохранится, но 50% пассажиропотока авиакомпаний может перейти на эту железную дорогу, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Конечно, сохранится. Мы это проходили, когда "Сапсан" РЖД внедряли. Конечно, сохранится, но мы оцениваем, что потеря будет примерно около половины пассажиропотока, который перейдет на ВСМ", - ответил Савельев ходе форума "Транспорт России" на вопрос, сохранится ли потребность в авиарейсах с запуском ВСМ Москва-Петербург с учётом частоты рейсов поездов на ней.
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев
