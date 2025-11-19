Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Савельев рассказал о техобслуживании самолетов для гражданской авиации - 19.11.2025
Савельев рассказал о техобслуживании самолетов для гражданской авиации
Савельев рассказал о техобслуживании самолетов для гражданской авиации - 19.11.2025, ПРАЙМ
Савельев рассказал о техобслуживании самолетов для гражданской авиации
В России нет проблем с техобслуживанием самолетов для гражданской авиации, страна обеспечивает себя комплектующими для авиации, заявил вице-премьер РФ Виталий... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T10:47+0300
2025-11-19T10:47+0300
бизнес
россия
рф
виталий савельев
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861246456_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_cb82f752e3caccf7667d4816fe8d46cd.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В России нет проблем с техобслуживанием самолетов для гражданской авиации, страна обеспечивает себя комплектующими для авиации, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "С точки зрения обслуживания у нас в России достаточное количество сертифицированных предприятий. Это "Аэрофлот Техникс", например, "S7 Инжиниринг". У нас полностью компании в состоянии проводить чекапы самолетов, что, собственно, мы успешно и делаем. И у нас в этом плане нет никаких проблем. Мы обеспечиваем себя, авиакомпании, и комплектующими материалами, и запасными частями. Поэтому у нас все пока хорошо, и компании успешно работают", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
рф
бизнес, россия, рф, виталий савельев, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев, Аэрофлот
10:47 19.11.2025
 
Савельев рассказал о техобслуживании самолетов для гражданской авиации

Савельев: в России нет проблем с техобслуживанием самолетов для гражданской авиации

Самолет Airbus A320
Самолет Airbus A320. Архивное фото
Самолет Airbus A320. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В России нет проблем с техобслуживанием самолетов для гражданской авиации, страна обеспечивает себя комплектующими для авиации, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"С точки зрения обслуживания у нас в России достаточное количество сертифицированных предприятий. Это "Аэрофлот Техникс", например, "S7 Инжиниринг". У нас полностью компании в состоянии проводить чекапы самолетов, что, собственно, мы успешно и делаем. И у нас в этом плане нет никаких проблем. Мы обеспечиваем себя, авиакомпании, и комплектующими материалами, и запасными частями. Поэтому у нас все пока хорошо, и компании успешно работают", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов
31 октября, 16:19
 
