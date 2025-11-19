https://1prime.ru/20251119/savelev-864693569.html

Савельев рассказал о техобслуживании самолетов для гражданской авиации

МОСКВА, 19 ноя

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. В России нет проблем с техобслуживанием самолетов для гражданской авиации, страна обеспечивает себя комплектующими для авиации, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "С точки зрения обслуживания у нас в России достаточное количество сертифицированных предприятий. Это "Аэрофлот Техникс", например, "S7 Инжиниринг". У нас полностью компании в состоянии проводить чекапы самолетов, что, собственно, мы успешно и делаем. И у нас в этом плане нет никаких проблем. Мы обеспечиваем себя, авиакомпании, и комплектующими материалами, и запасными частями. Поэтому у нас все пока хорошо, и компании успешно работают", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

