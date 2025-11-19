Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начнут идентифицировать беспилотники на базе ГЛОНАСС - 19.11.2025
В России начнут идентифицировать беспилотники на базе ГЛОНАСС
Идентификация гражданских беспилотников на базе ГЛОНАСС в России начнется с марта 2026 года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Идентификация гражданских беспилотников на базе ГЛОНАСС в России начнется с марта 2026 года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "С марта следующего года мы будем идентифицировать беспилотники в небе, что очень важно, чтобы люди понимали, да и компании понимали, что за беспилотник находится в небе. Вот на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" мы это сделаем, и с марта следующего года будет такая норма, когда беспилотник будет себя сам идентифицировать", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". В конце сентября в Минтрансе РФ РИА Новости сообщали, что ведомство ставит стратегической целью первым в мире создать единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", уже успешно протестировано подключение и мониторинг различных типов: авиадронов, грузовиков и катеров.
технологии, россия, общество , рф, виталий савельев
Технологии, РОССИЯ, Общество , РФ, Виталий Савельев
11:08 19.11.2025
 
В России начнут идентифицировать беспилотники на базе ГЛОНАСС

ГЛОНАСС. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Идентификация гражданских беспилотников на базе ГЛОНАСС в России начнется с марта 2026 года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"С марта следующего года мы будем идентифицировать беспилотники в небе, что очень важно, чтобы люди понимали, да и компании понимали, что за беспилотник находится в небе. Вот на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" мы это сделаем, и с марта следующего года будет такая норма, когда беспилотник будет себя сам идентифицировать", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
В конце сентября в Минтрансе РФ РИА Новости сообщали, что ведомство ставит стратегической целью первым в мире создать единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", уже успешно протестировано подключение и мониторинг различных типов: авиадронов, грузовиков и катеров.
