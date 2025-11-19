https://1prime.ru/20251119/savelev-864694202.html

В России начнут идентифицировать беспилотники на базе ГЛОНАСС

В России начнут идентифицировать беспилотники на базе ГЛОНАСС

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Идентификация гражданских беспилотников на базе ГЛОНАСС в России начнется с марта 2026 года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "С марта следующего года мы будем идентифицировать беспилотники в небе, что очень важно, чтобы люди понимали, да и компании понимали, что за беспилотник находится в небе. Вот на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" мы это сделаем, и с марта следующего года будет такая норма, когда беспилотник будет себя сам идентифицировать", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". В конце сентября в Минтрансе РФ РИА Новости сообщали, что ведомство ставит стратегической целью первым в мире создать единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", уже успешно протестировано подключение и мониторинг различных типов: авиадронов, грузовиков и катеров.

рф

2025

