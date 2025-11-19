Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Количество атомных ледоколов на Севморпути увеличат до 11 судов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Количество атомных ледоколов на Севморпути увеличат до 11 судов
Количество атомных ледоколов на Севморпути увеличат до 11 судов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Количество атомных ледоколов на Севморпути увеличат до 11 судов
Количество атомных ледоколов на Северном морском пути (СМП) к 2030 году планируется увеличить до 11 судов, сегодня группировка атомоходов состоит из восьми... | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Количество атомных ледоколов на Северном морском пути (СМП) к 2030 году планируется увеличить до 11 судов, сегодня группировка атомоходов состоит из восьми единиц, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Весь Севморпуть обеспечен грузовой базой тех предприятий, которые работают непосредственно уже на участке Севморпути. Это "Новатэк" наш, "Роснефть", "Газпром нефть". Поэтому очень важно, чтобы эти предприятия развивали свою грузовую базу. И у нас сегодня идет полным ходом рассмотрение вопросов увеличения наших транспортных средств. У нас сегодня работает восемь атомных ледоколов. Мы в ближайшее время, к 2030 году, планируем увеличить эту группировку до 11 ледоколов", — сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Вице-премьер добавил, что к 2030 году стоит задача обеспечить проводную способность и объем перевозок по СМП от 70 до 109 миллионов тонн. Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом".
россия, рф, виталий савельев, новатэк, роснефть, газпром
РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев, Новатэк, Роснефть, Газпром
11:25 19.11.2025
 
Количество атомных ледоколов на Севморпути увеличат до 11 судов

Савельев: к 2030 году планируется увеличить число атомных ледоколов на Севморпути до 11

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол проводит караван судов
Атомный ледокол проводит караван судов - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Атомный ледокол проводит караван судов . Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Количество атомных ледоколов на Северном морском пути (СМП) к 2030 году планируется увеличить до 11 судов, сегодня группировка атомоходов состоит из восьми единиц, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Весь Севморпуть обеспечен грузовой базой тех предприятий, которые работают непосредственно уже на участке Севморпути. Это "Новатэк" наш, "Роснефть", "Газпром нефть". Поэтому очень важно, чтобы эти предприятия развивали свою грузовую базу. И у нас сегодня идет полным ходом рассмотрение вопросов увеличения наших транспортных средств. У нас сегодня работает восемь атомных ледоколов. Мы в ближайшее время, к 2030 году, планируем увеличить эту группировку до 11 ледоколов", — сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Вице-премьер добавил, что к 2030 году стоит задача обеспечить проводную способность и объем перевозок по СМП от 70 до 109 миллионов тонн.
Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом".
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки атомного ледокола Сталинград - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Путин дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"
РОССИЯ РФ Виталий Савельев Новатэк Роснефть Газпром
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
