https://1prime.ru/20251119/savelev-864694897.html

Количество атомных ледоколов на Севморпути увеличат до 11 судов

Количество атомных ледоколов на Севморпути увеличат до 11 судов - 19.11.2025, ПРАЙМ

Количество атомных ледоколов на Севморпути увеличат до 11 судов

Количество атомных ледоколов на Северном морском пути (СМП) к 2030 году планируется увеличить до 11 судов, сегодня группировка атомоходов состоит из восьми... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T11:25+0300

2025-11-19T11:25+0300

2025-11-19T11:25+0300

россия

рф

виталий савельев

новатэк

роснефть

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/76504/23/765042363_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_37bd5f30922df1286daf201c70330786.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Количество атомных ледоколов на Северном морском пути (СМП) к 2030 году планируется увеличить до 11 судов, сегодня группировка атомоходов состоит из восьми единиц, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Весь Севморпуть обеспечен грузовой базой тех предприятий, которые работают непосредственно уже на участке Севморпути. Это "Новатэк" наш, "Роснефть", "Газпром нефть". Поэтому очень важно, чтобы эти предприятия развивали свою грузовую базу. И у нас сегодня идет полным ходом рассмотрение вопросов увеличения наших транспортных средств. У нас сегодня работает восемь атомных ледоколов. Мы в ближайшее время, к 2030 году, планируем увеличить эту группировку до 11 ледоколов", — сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Вице-премьер добавил, что к 2030 году стоит задача обеспечить проводную способность и объем перевозок по СМП от 70 до 109 миллионов тонн. Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом".

https://1prime.ru/20251118/ledokol-864655151.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, виталий савельев, новатэк, роснефть, газпром