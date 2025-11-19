https://1prime.ru/20251119/savelev-864694897.html
Количество атомных ледоколов на Севморпути увеличат до 11 судов
2025-11-19T11:25+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Количество атомных ледоколов на Северном морском пути (СМП) к 2030 году планируется увеличить до 11 судов, сегодня группировка атомоходов состоит из восьми единиц, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Весь Севморпуть обеспечен грузовой базой тех предприятий, которые работают непосредственно уже на участке Севморпути. Это "Новатэк" наш, "Роснефть", "Газпром нефть". Поэтому очень важно, чтобы эти предприятия развивали свою грузовую базу. И у нас сегодня идет полным ходом рассмотрение вопросов увеличения наших транспортных средств. У нас сегодня работает восемь атомных ледоколов. Мы в ближайшее время, к 2030 году, планируем увеличить эту группировку до 11 ледоколов", — сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Вице-премьер добавил, что к 2030 году стоит задача обеспечить проводную способность и объем перевозок по СМП от 70 до 109 миллионов тонн. Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом".
