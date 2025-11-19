https://1prime.ru/20251119/sber-864696984.html

"Сбер" презентовал банкомат нового поколения

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Сбер" презентовал банкомат нового поколения, который спроектирован специалистами банка и работает на программном обеспечении собственной разработки - помимо обычных функций, в него интегрирован ИИ-помощник и сервис оценки здоровья, рассказали в пресс-службе кредитной организации. "На международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") Сбер презентовал банкомат нового поколения, выполненный в уникальном дизайне... Помимо традиционных функций, в него интегрирован ИИ-помощник "ГигаЧат" и сервис экспресс-оценки здоровья", - говорится в материалах. Банкомат спроектирован специалистами "Сбера", работает на программном обеспечении собственной разработки и запатентован как продукт банка. Уже с декабря банк начнет устанавливать такие банкоматы по всей стране, подчеркнули в сообщении. "Наш новый банкомат - это многофункциональная точка обслуживания, где можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и даже проверить здоровье. Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет - такой сервис есть только в "Сбере". Пользователю достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить оценку своего состояния по 10 показателям: пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жесткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма", - рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Отмечается, что новый банкомат не имеет аналогов в мире. В ходе его разработки поданы заявки на 11 патентов на оригинальные технические и дизайнерские решения. При этом устройство интуитивно понятно людям с любым уровнем технической грамотности. "Основной экран разработан специально для нового банкомата "Сбера". Благодаря уникальной форме почти вся полезная площадь экрана попадает в поле зрения клиента, обеспечивая комфорт и удобство восприятия всей необходимой информации", - отмечается в материалах. Второй дисплей - экран безопасности - скрывает от посторонних взглядов конфиденциальную информацию: ПИН-код, баланс, сумму операции, реквизиты. Экран утоплен внутрь ниши банкомата и покрыт специальной пленкой - это позволяет видеть информацию только тому, кто стоит прямо перед ним. Также в пресс-службе рассказали, что перед банкоматом создана световая зона: зеленая подсветка приглашает клиента для обслуживания, оранжевая - показывает, что остальным нужно находиться за пределами этой зоны.

