Сбербанк совместно с Роскосмосом создает ИИ-помощника для космонавтов - 19.11.2025
Сбербанк совместно с Роскосмосом создает ИИ-помощника для космонавтов
2025-11-19T23:09+0300
2025-11-19T23:09+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк совместно с Роскосмосом работает над созданием ИИ-помощника для космонавтов, первый "результат совместной работы" уже слетал в космос, сказал глава банка Герман Греф. "Мы работаем вместе сейчас с Роскосмосом, мы создаем помощника космонавтам, потому что, действительно, там огромное количество оборудования, очень сложного, нужно очень много чего иметь в голове, инструкции и так далее. Это все нужно делать с помощью искусственного интеллекта", - сказал он на сессии "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey 2025. Также Греф поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Баканова за сотрудничество. "Я хотел бы поблагодарить присутствующего здесь нашего партнера Дмитрия Баканова, потому что мы за последнее время очень активно стали сотрудничать с Роскосмосом как на Земле, спасибо большое за предоставление большого количества информации, которая нам крайне необходима для изучения моделей, так и в космосе. Первый результат совместной работы, первая модель полетела в космос вместе с космонавтами", - подытожил он.
23:09 19.11.2025
 
Сбербанк совместно с Роскосмосом создает ИИ-помощника для космонавтов

Сбербанк и Роскосмос работают над созданием ИИ-помощника для космонавтов

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк совместно с Роскосмосом работает над созданием ИИ-помощника для космонавтов, первый "результат совместной работы" уже слетал в космос, сказал глава банка Герман Греф.
"Мы работаем вместе сейчас с Роскосмосом, мы создаем помощника космонавтам, потому что, действительно, там огромное количество оборудования, очень сложного, нужно очень много чего иметь в голове, инструкции и так далее. Это все нужно делать с помощью искусственного интеллекта", - сказал он на сессии "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey 2025.
Также Греф поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Баканова за сотрудничество.
"Я хотел бы поблагодарить присутствующего здесь нашего партнера Дмитрия Баканова, потому что мы за последнее время очень активно стали сотрудничать с Роскосмосом как на Земле, спасибо большое за предоставление большого количества информации, которая нам крайне необходима для изучения моделей, так и в космосе. Первый результат совместной работы, первая модель полетела в космос вместе с космонавтами", - подытожил он.
Сбербанк до конца года закончит сокращение сотрудников, заявил Греф
22:48
 
