https://1prime.ru/20251119/sberbank-864726763.html

Сбербанк совместно с Роскосмосом создает ИИ-помощника для космонавтов

Сбербанк совместно с Роскосмосом создает ИИ-помощника для космонавтов - 19.11.2025, ПРАЙМ

Сбербанк совместно с Роскосмосом создает ИИ-помощника для космонавтов

Сбербанк совместно с Роскосмосом работает над созданием ИИ-помощника для космонавтов, первый "результат совместной работы" уже слетал в космос, сказал глава... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T23:09+0300

2025-11-19T23:09+0300

2025-11-19T23:09+0300

технологии

герман греф

роскосмос

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861235154_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69b4f0713faeb25aa9f25d3bf7da4930.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк совместно с Роскосмосом работает над созданием ИИ-помощника для космонавтов, первый "результат совместной работы" уже слетал в космос, сказал глава банка Герман Греф. "Мы работаем вместе сейчас с Роскосмосом, мы создаем помощника космонавтам, потому что, действительно, там огромное количество оборудования, очень сложного, нужно очень много чего иметь в голове, инструкции и так далее. Это все нужно делать с помощью искусственного интеллекта", - сказал он на сессии "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey 2025. Также Греф поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Баканова за сотрудничество. "Я хотел бы поблагодарить присутствующего здесь нашего партнера Дмитрия Баканова, потому что мы за последнее время очень активно стали сотрудничать с Роскосмосом как на Земле, спасибо большое за предоставление большого количества информации, которая нам крайне необходима для изучения моделей, так и в космосе. Первый результат совместной работы, первая модель полетела в космос вместе с космонавтами", - подытожил он.

https://1prime.ru/20251119/gref-864724771.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, герман греф, роскосмос, сбербанк