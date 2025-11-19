Сбербанк в 2026 году планирует увеличить инвестиции в ИИ, заявил Греф

https://1prime.ru/20251119/sberbank-864727644.html
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк в 2026 году планирует увеличить инвестиции в искусственный интеллект в 2,3 раза по сравнению с текущим годом – до 350 миллиардов рублей, следует из слов главы банка Германа Грефа. "Мы за три года планируем проинвестировать 600 миллиардов рублей в искусственный интеллект. У нас в прошлом году было проинвестировано свыше 100 миллиардов рублей, в этом году 150 миллиардов. А в следующем году мы проинвестируем 350 миллиардов рублей", - сказал Греф журналистам в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey. По его словам, использование искусственного интеллекта с 2024 по 2026 год принесет Сбербанку 1,4 триллиона рублей. "Если быть совсем точным, то инвестиции, которые я назвал, практически все сделаны в генеративном искусственном интеллекте, отдачу мы получим от всего искусственного интеллекта, который мы используем. И в этом смысле пока инвестиции в генеративный искусственный интеллект не окупаются", - уточнил он. В июне Греф сообщал журналистам, что Сбербанк в этом году планирует заработать 50 миллиардов рублей благодаря использованию генеративного ИИ. А в декабре прошлого года он говорил, что Сбербанк рассчитывает по итогам 2025 года получить финансовый эффект не менее 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ в целом.
