Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссия внесла предложение по "военному Шенгену" - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/shengen-864706075.html
Еврокомиссия внесла предложение по "военному Шенгену"
Еврокомиссия внесла предложение по "военному Шенгену" - 19.11.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия внесла предложение по "военному Шенгену"
Еврокомиссия предложила план по обеспечению беспрепятственной переброски ВС и техники по территории ЕС на случай кризисов с безопасностью, сообщила на... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T15:13+0300
2025-11-19T15:13+0300
брюссель
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила план по обеспечению беспрепятственной переброски ВС и техники по территории ЕС на случай кризисов с безопасностью, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе вице-председатель ЕК Хенна Вирккунен. "Мы предлагаем ввести первые в истории ЕС гармонизированные правила военной мобильности и установить четкие правила и процедуры для трансграничных перемещений военных с максимальным сроком обработки разрешений в три дня и упрощенными таможенными процедурами… Это приблизит нас к так называемому "военному Шенгену", - сказала она. После внесения предложения Еврокомиссией, его теперь будут обсуждать в Совете ЕС и Европарламенте.
https://1prime.ru/20250829/kallas-861466100.html
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брюссель, ес, ек
Брюссель, ЕС, ЕК
15:13 19.11.2025
 
Еврокомиссия внесла предложение по "военному Шенгену"

ЕК предложила план введения "военного Шенгена"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила план по обеспечению беспрепятственной переброски ВС и техники по территории ЕС на случай кризисов с безопасностью, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе вице-председатель ЕК Хенна Вирккунен.
"Мы предлагаем ввести первые в истории ЕС гармонизированные правила военной мобильности и установить четкие правила и процедуры для трансграничных перемещений военных с максимальным сроком обработки разрешений в три дня и упрощенными таможенными процедурами… Это приблизит нас к так называемому "военному Шенгену", - сказала она.
После внесения предложения Еврокомиссией, его теперь будут обсуждать в Совете ЕС и Европарламенте.
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
ЕС озвучил объемы военной помощи Украине
29 августа, 20:15
 
БрюссельЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала