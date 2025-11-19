https://1prime.ru/20251119/shengen-864706075.html

Еврокомиссия внесла предложение по "военному Шенгену"

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила план по обеспечению беспрепятственной переброски ВС и техники по территории ЕС на случай кризисов с безопасностью, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе вице-председатель ЕК Хенна Вирккунен. "Мы предлагаем ввести первые в истории ЕС гармонизированные правила военной мобильности и установить четкие правила и процедуры для трансграничных перемещений военных с максимальным сроком обработки разрешений в три дня и упрощенными таможенными процедурами… Это приблизит нас к так называемому "военному Шенгену", - сказала она. После внесения предложения Еврокомиссией, его теперь будут обсуждать в Совете ЕС и Европарламенте.

