"Угроза изнутри". СМИ сделали предупреждение Зеленскому - 19.11.2025
"Угроза изнутри". СМИ сделали предупреждение Зеленскому
"Угроза изнутри". СМИ сделали предупреждение Зеленскому - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Угроза изнутри". СМИ сделали предупреждение Зеленскому
Скандал, связанный с НАБУ, серьезно осложняет позиции Киева как на поле боя, так и на международных площадках, и Зеленскому необходимо предпринять решительные... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T20:33+0300
2025-11-19T20:34+0300
в мире
украина
киев
набу
ес
энергоатом
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Скандал, связанный с НАБУ, серьезно осложняет позиции Киева как на поле боя, так и на международных площадках, и Зеленскому необходимо предпринять решительные шаги, передает The Washington Post."В то время, как Украина переживает крайне тяжелую борьбу за свое существование, она столкнулась с новой угрозой, исходящей изнутри и подрывающей положение Киева не только на поле боя, но и на международной арене. Это даже ставит под сомнение возможность вступления в Евросоюз", — отмечается в материале.Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало широкомасштабную спецоперацию, направленную на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии сумок, обнаруженных во время обысков и заполненных крупными суммами иностраннои валюты. Точная сумма не раскрывается.Депутат Верховнои Рады Ярослав Железняк сообщил, что следственные мероприятия были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в государственной компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам Железняка, предпринимателя заранее вывезли с территории Украины.
украина
киев
в мире, украина, киев, набу, ес, энергоатом, общество
В мире, УКРАИНА, Киев, НАБУ, ЕС, Энергоатом, Общество
20:33 19.11.2025 (обновлено: 20:34 19.11.2025)
 
"Угроза изнутри". СМИ сделали предупреждение Зеленскому

WP: скандал с НАБУ негативно влияет на положение Киева на фронте и на международной арене

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Скандал, связанный с НАБУ, серьезно осложняет позиции Киева как на поле боя, так и на международных площадках, и Зеленскому необходимо предпринять решительные шаги, передает The Washington Post.
"В то время, как Украина переживает крайне тяжелую борьбу за свое существование, она столкнулась с новой угрозой, исходящей изнутри и подрывающей положение Киева не только на поле боя, но и на международной арене. Это даже ставит под сомнение возможность вступления в Евросоюз", — отмечается в материале.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало широкомасштабную спецоперацию, направленную на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии сумок, обнаруженных во время обысков и заполненных крупными суммами иностраннои валюты. Точная сумма не раскрывается.
Депутат Верховнои Рады Ярослав Железняк сообщил, что следственные мероприятия были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в государственной компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам Железняка, предпринимателя заранее вывезли с территории Украины.
 
В миреУКРАИНАКиевНАБУЕСЭнергоатомОбщество
 
 
