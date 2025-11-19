"Угроза изнутри". СМИ сделали предупреждение Зеленскому
WP: скандал с НАБУ негативно влияет на положение Киева на фронте и на международной арене
Владимир Зеленский
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Скандал, связанный с НАБУ, серьезно осложняет позиции Киева как на поле боя, так и на международных площадках, и Зеленскому необходимо предпринять решительные шаги, передает The Washington Post.
"В то время, как Украина переживает крайне тяжелую борьбу за свое существование, она столкнулась с новой угрозой, исходящей изнутри и подрывающей положение Киева не только на поле боя, но и на международной арене. Это даже ставит под сомнение возможность вступления в Евросоюз", — отмечается в материале.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало широкомасштабную спецоперацию, направленную на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии сумок, обнаруженных во время обысков и заполненных крупными суммами иностраннои валюты. Точная сумма не раскрывается.
Депутат Верховнои Рады Ярослав Железняк сообщил, что следственные мероприятия были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в государственной компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам Железняка, предпринимателя заранее вывезли с территории Украины.