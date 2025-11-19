https://1prime.ru/20251119/skandal-864722767.html

"Угроза изнутри". СМИ сделали предупреждение Зеленскому

2025-11-19T20:33+0300

в мире

украина

киев

набу

ес

энергоатом

общество

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Скандал, связанный с НАБУ, серьезно осложняет позиции Киева как на поле боя, так и на международных площадках, и Зеленскому необходимо предпринять решительные шаги, передает The Washington Post."В то время, как Украина переживает крайне тяжелую борьбу за свое существование, она столкнулась с новой угрозой, исходящей изнутри и подрывающей положение Киева не только на поле боя, но и на международной арене. Это даже ставит под сомнение возможность вступления в Евросоюз", — отмечается в материале.Специальная операция НАБУНАБУ 10 ноября начало широкомасштабную спецоперацию, направленную на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии сумок, обнаруженных во время обысков и заполненных крупными суммами иностраннои валюты. Точная сумма не раскрывается.Депутат Верховнои Рады Ярослав Железняк сообщил, что следственные мероприятия были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в государственной компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам Железняка, предпринимателя заранее вывезли с территории Украины.

