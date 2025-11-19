https://1prime.ru/20251119/sluga-864708587.html

Партия Зеленского потребовала уволить всех фигурантов дела о коррупции

Партия Зеленского потребовала уволить всех фигурантов дела о коррупции - 19.11.2025, ПРАЙМ

Партия Зеленского потребовала уволить всех фигурантов дела о коррупции

Представители партии Владимира Зеленского "Слуга народа" потребовали уволить всех фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, соответствующее... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T16:02+0300

2025-11-19T16:02+0300

2025-11-19T16:02+0300

общество

украина

рф

владимир зеленский

набу

энергоатом

facebook

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861699062_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_36669d213359fb8803d4d39d5ef55626.jpg

МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Представители партии Владимира Зеленского "Слуга народа" потребовали уволить всех фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, соответствующее заявление опубликовал в среду депутат Верховной рады Никита Потураев. Верховная рада ранее в среду уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины и фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции. "Неприкасаемых" не должно быть. Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП по деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть освобождены немедленно", - говорится в заявлении, которое опубликовал депутат от партии "Слуга народа" Потураев на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В нем также выражается полная поддержка действиям антикоррупционных органов. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило (НАБУ) 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20251119/rada-864707135.html

https://1prime.ru/20251119/ukraina-864705890.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, рф, владимир зеленский, набу, энергоатом, facebook