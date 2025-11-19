https://1prime.ru/20251119/smi-864679606.html

СМИ Европы пытаются представить Зеленского жертвой в коррупционном скандале

СМИ Европы пытаются представить Зеленского жертвой в коррупционном скандале - 19.11.2025, ПРАЙМ

СМИ Европы пытаются представить Зеленского жертвой в коррупционном скандале

Ряд европейских СМИ на фоне коррупционного скандала на Украине с ближайшим окружением Владимира Зеленского пытаются представить его как жертву в этой ситуации. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T01:26+0300

2025-11-19T01:26+0300

2025-11-19T01:26+0300

общество

экономика

мировая экономика

украина

киев

брюссель

владимир зеленский

набу

энергоатом

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864679606.jpg?1763504796

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ряд европейских СМИ на фоне коррупционного скандала на Украине с ближайшим окружением Владимира Зеленского пытаются представить его как жертву в этой ситуации. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Чешский телеканал ЧТ24 прибег для этого к мнению шеф-редактора Чешского радио Плюс Йозефа Паздерки. "Я думаю, он настолько занят войной и всеми другими своими обязанностями, что вряд ли мог принимать активное участие в коррупционном деле или следить за ним в деталях", - считает он, признавая при этом, что многие обстоятельства неизвестны. Подобный нарратив встречается и в видном немецком издании "Шпигель". "На данный момент нет никаких доказательств того, что президент сам был замешан в коррупционных делишках в "Энергоатоме". Он, судя по всему, упоминается только косвенно в записи, которая была представлена в суде и которая должна объяснить, какое влияние друг Зеленского Миндич имел на президента и, следовательно, на правительство", - пишет журнал. Французская газета Monde не выгораживает Зеленского напрямую, но акцентрует внимание на его окружении. "Помимо взрывного характера разоблачений коррупционной схемы в секторе, жизненно важном для выживания Украины во время войны, именно фигуры, оказавшиеся в поле зрения следователей, могут серьезно омрачить репутацию правительства и администрации президента", - сказано в статье издания. НАБУ также публиковало и фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. При этом украинский блогер Анатолий Шарий считает, что Евросоюз через своего посла в Киеве Катарину Матернову мешает расследованию громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. По мнению блогера, Брюссель встал на защиту воров и коррупционеров, потому что дальнейшее расследование коррупционного скандала может вывести правоохранителей "за территорию Украины". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники писало, что посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима. ЕС же поддерживает киевский режим финансами и поставками вооружений, несмотря на многочисленные нарушения прав человека и масштабную коррупцию на Украине.

украина

киев

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, набу, энергоатом, ес