ЕС создаст центр по закупкам критических минералов, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. ЕС планирует создать центр координации закупок критических минералов, которые США выкупают буквально "из-под носа", сообщает газета Financial Times со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефана Сежурне. "ЕС планирует создать централизованный орган для координации закупок и накопления критических минералов, чтобы прекратить ситуацию, при которой США выкупают глобальные запасы "из-под носа", - пишет издание. По словам Сежурне, Евросоюз стал "сопутствующим ущербом" противостояния США и Китая за доступ к редкоземельным металлам. Сежурне подчеркнул, что благодаря новому центру ЕС будет стремиться обеспечить экономическую безопасность своих цепочек поставок. Сежурне также посетовал на то, что США благодаря специализированному ведомству договариваются о сделках по критическим минералам с потенциальными партнерами раньше, чем Евросоюз, буквально уводя их "из-под носа". План Сежурне должен быть утвержден 27 комиссарами ЕС, при этом он предусматривает быстрое подписание партнерских сделок с такими странами, как Бразилия и ЮАР, о поставках минералов. Сежурне планирует нанести визит в обе страны в ближайшие недели. Сежурне признал, что фирмы, занимающиеся добычей и переработкой редкоземельных металлов, неохотно инвестируют в производство в ЕС, поскольку опасаются, что их клиенты будут делать выбор в пользу более дешевой продукции из Китая, даже несмотря на риск остановки поставок из Поднебесной. Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Позднее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на критически важное сырье на случай, если Брюсселю не удастся достичь дипломатического решения с Пекином.
