https://1prime.ru/20251119/soglashenie-864708911.html

Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС

Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС - 19.11.2025, ПРАЙМ

Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС

Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали в среду соглашение о закупке ядерного топлива для атомной электростанции "Эль-Дабаа", говорится в... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T16:06+0300

2025-11-19T16:06+0300

2025-11-19T16:06+0300

энергетика

египет

росатом

аэс "эль-дабаа"

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/39/762893992_0:168:1800:1181_1920x0_80_0_0_d1daf7c3bfe0b867cfb767e4c162e0ff.jpg

КАИР, 19 ноя – ПРАЙМ. Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали в среду соглашение о закупке ядерного топлива для атомной электростанции "Эль-Дабаа", говорится в сообщении канцелярии египетского премьера Мустафы Мадбули. "Премьер-министр Мустафа Мадбули присутствовал сегодня утром на подписании соглашения о закупке ядерного топлива для АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251119/aes-864703993.html

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

египет, росатом, аэс "эль-дабаа"