https://1prime.ru/20251119/soglashenie-864708911.html
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС - 19.11.2025, ПРАЙМ
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС
Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали в среду соглашение о закупке ядерного топлива для атомной электростанции "Эль-Дабаа", говорится в... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T16:06+0300
2025-11-19T16:06+0300
2025-11-19T16:06+0300
энергетика
египет
росатом
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/39/762893992_0:168:1800:1181_1920x0_80_0_0_d1daf7c3bfe0b867cfb767e4c162e0ff.jpg
КАИР, 19 ноя – ПРАЙМ. Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали в среду соглашение о закупке ядерного топлива для атомной электростанции "Эль-Дабаа", говорится в сообщении канцелярии египетского премьера Мустафы Мадбули. "Премьер-министр Мустафа Мадбули присутствовал сегодня утром на подписании соглашения о закупке ядерного топлива для АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251119/aes-864703993.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/39/762893992_2:0:1799:1348_1920x0_80_0_0_53ec9a0936ed9adef7e4247ff6586347.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, росатом, аэс "эль-дабаа"
Энергетика, ЕГИПЕТ, Росатом, АЭС "Эль-Дабаа"
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС "Эль-Дабаа"