Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС - 19.11.2025
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС
КАИР, 19 ноя – ПРАЙМ. Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали в среду соглашение о закупке ядерного топлива для атомной электростанции "Эль-Дабаа", говорится в сообщении канцелярии египетского премьера Мустафы Мадбули. "Премьер-министр Мустафа Мадбули присутствовал сегодня утром на подписании соглашения о закупке ядерного топлива для АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.
16:06 19.11.2025
 
Египет и "Росатом" подписали соглашение о закупке ядерного топлива для АЭС

КАИР, 19 ноя – ПРАЙМ. Египет и российская госкорпорация "Росатом" подписали в среду соглашение о закупке ядерного топлива для атомной электростанции "Эль-Дабаа", говорится в сообщении канцелярии египетского премьера Мустафы Мадбули.
"Премьер-министр Мустафа Мадбули присутствовал сегодня утром на подписании соглашения о закупке ядерного топлива для АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.
ЭнергетикаЕГИПЕТРосатомАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
