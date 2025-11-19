https://1prime.ru/20251119/sokrascheniya-864720158.html
"Уралвагонзавод" опроверг слухи о массовых сокращениях
промышленность
уралвагонзавод
ростех
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Руководство "Уралвагонзавода" (УВЗ) опровергло распространяющиеся слухи о грядущих масштабных сокращениях сотрудников, подчеркнув, что набор новых кадров продолжается в постоянном режиме, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех". "Уралвагонзавод" стабильно работает в режиме высокой интенсивности над выполнением государственного оборонного заказа. По гражданскому направлению получен новый заказ на подвижной состав. Набор кадров продолжается в постоянном режиме. Потребность в высококвалифицированных специалистах и опытных рабочих, в том числе с дефицитными специальностями, всегда высока... предприятие не может позволить себе "разбрасываться" людьми", - приводит слова руководства завода пресс-служба "Ростеха". Также, согласно публикации госкорпорации, в руководстве "Уралвагонзавода" заявили о недопустимости подобных нападок на одно из ведущих оборонных предприятий России в современных реалиях.
