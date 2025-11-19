Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уралвагонзавод" опроверг слухи о массовых сокращениях - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Уралвагонзавод" опроверг слухи о массовых сокращениях
2025-11-19T18:58+0300
2025-11-19T18:58+0300
промышленность
уралвагонзавод
ростех
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Руководство "Уралвагонзавода" (УВЗ) опровергло распространяющиеся слухи о грядущих масштабных сокращениях сотрудников, подчеркнув, что набор новых кадров продолжается в постоянном режиме, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех". "Уралвагонзавод" стабильно работает в режиме высокой интенсивности над выполнением государственного оборонного заказа. По гражданскому направлению получен новый заказ на подвижной состав. Набор кадров продолжается в постоянном режиме. Потребность в высококвалифицированных специалистах и опытных рабочих, в том числе с дефицитными специальностями, всегда высока... предприятие не может позволить себе "разбрасываться" людьми", - приводит слова руководства завода пресс-служба "Ростеха". Также, согласно публикации госкорпорации, в руководстве "Уралвагонзавода" заявили о недопустимости подобных нападок на одно из ведущих оборонных предприятий России в современных реалиях.
промышленность, уралвагонзавод, ростех
Промышленность, Уралвагонзавод, Ростех
18:58 19.11.2025
 
"Уралвагонзавод" опроверг слухи о массовых сокращениях

"Уралвагонзавод" опроверг слухи о грядущих сокращениях сотрудников

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроходная ОАО НПК "Уралвагонзавод"
Проходная ОАО НПК Уралвагонзавод - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Проходная ОАО НПК "Уралвагонзавод". Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Руководство "Уралвагонзавода" (УВЗ) опровергло распространяющиеся слухи о грядущих масштабных сокращениях сотрудников, подчеркнув, что набор новых кадров продолжается в постоянном режиме, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".
"Уралвагонзавод" стабильно работает в режиме высокой интенсивности над выполнением государственного оборонного заказа. По гражданскому направлению получен новый заказ на подвижной состав. Набор кадров продолжается в постоянном режиме. Потребность в высококвалифицированных специалистах и опытных рабочих, в том числе с дефицитными специальностями, всегда высока... предприятие не может позволить себе "разбрасываться" людьми", - приводит слова руководства завода пресс-служба "Ростеха".
Также, согласно публикации госкорпорации, в руководстве "Уралвагонзавода" заявили о недопустимости подобных нападок на одно из ведущих оборонных предприятий России в современных реалиях.
Россияне поддержали идею введения четырехдневной рабочей недели
14 ноября, 05:15
 
ПромышленностьУралвагонзаводРостех
 
 
