"Уралвагонзавод" опроверг слухи о массовых сокращениях

"Уралвагонзавод" опроверг слухи о массовых сокращениях

промышленность

уралвагонзавод

ростех

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Руководство "Уралвагонзавода" (УВЗ) опровергло распространяющиеся слухи о грядущих масштабных сокращениях сотрудников, подчеркнув, что набор новых кадров продолжается в постоянном режиме, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех". "Уралвагонзавод" стабильно работает в режиме высокой интенсивности над выполнением государственного оборонного заказа. По гражданскому направлению получен новый заказ на подвижной состав. Набор кадров продолжается в постоянном режиме. Потребность в высококвалифицированных специалистах и опытных рабочих, в том числе с дефицитными специальностями, всегда высока... предприятие не может позволить себе "разбрасываться" людьми", - приводит слова руководства завода пресс-служба "Ростеха". Также, согласно публикации госкорпорации, в руководстве "Уралвагонзавода" заявили о недопустимости подобных нападок на одно из ведущих оборонных предприятий России в современных реалиях.

