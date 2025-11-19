https://1prime.ru/20251119/sovkomflot-864721492.html

Источник: "Совкомфлот" установил объем размещения облигаций в $200 млн

Источник: "Совкомфлот" установил объем размещения облигаций в $200 млн - 19.11.2025, ПРАЙМ

Источник: "Совкомфлот" установил объем размещения облигаций в $200 млн

"Совкомфлот" установил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах, с расчетами в рублях в размере 200 миллионов долларов, сообщил РИА... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T19:29+0300

2025-11-19T19:29+0300

2025-11-19T19:29+0300

экономика

рынок

финансы

россия

совкомфлот

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83202/55/832025501_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_2dfd1ae18a4c1299aa4c4a505fc93f80.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Совкомфлот" установил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах, с расчетами в рублях в размере 200 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 7,55% годовых. Компания в среду собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячными купонами. Номинал облигаций - 1 тысяча долларов. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России. Техническое размещение предварительно ожидается 21 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк и "ВТБ Капитал Трейдинг".

https://1prime.ru/20251113/transkonteyner-864501770.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, совкомфлот, банк россии