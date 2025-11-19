Источник: "Совкомфлот" установил объем размещения облигаций в $200 млн

https://1prime.ru/20251119/sovkomflot-864721492.html
2025-11-19T19:29+0300
экономика
рынок
финансы
россия
совкомфлот
банк россии
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Совкомфлот" установил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах, с расчетами в рублях в размере 200 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 7,55% годовых. Компания в среду собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячными купонами. Номинал облигаций - 1 тысяча долларов. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России. Техническое размещение предварительно ожидается 21 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
