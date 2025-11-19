https://1prime.ru/20251119/spros-864716739.html
В России снизится спрос на алюминиевую продукцию, считает эксперт
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребление отечественных алюминиевых продуктов за вычетом экспорта в России по итогам 2025 года снизится на 8,4% и составит 1,125 миллиона тонн, при этом производство уменьшится на 8% - до 1,165 миллиона тонн, следует из презентации заместителя председателя Алюминиевой ассоциации Артема Асатура. Производство алюминиевых продуктов в России в 2025 году сократится почти на 8% - до 1,165 миллиона тонн с 1,266 миллиона тонн, следует из материалов, представленных на форуме "Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий". При этом потребление алюминиевых продуктов за вычетом экспорта на внутреннем рынке снизится на 8,4% и составит 1,125 миллиона тонн против 1,228 миллиона тонн в прошлом году. "Потребление отечественных алюминиевых продуктов и полуфабрикатов увеличилось с 2021 за счет импортозамещения и развития внутреннего спроса, однако общее производство остается на 20% ниже из-за снижения объемов экспорта", - говорится в материалах. Потребление алюминиевых полуфабрикатов в России может удвоиться в ближайшие 10 лет. "Несмотря на все наши сложности, мы не отказываемся от нашей главной цели - достигнуть двукратного увеличения производства алюминиевой продукции или переработки внутри России к 2033 году", - прокомментировал Асатур. Из этого следует, что выпуск может вырасти примерно до 2,2-2,3 миллиона тонн. В ассоциации видят потенциал для реализации этой цели. РФ по показателю среднедушевого потребления алюминия пока отстает от ряда развитых стран. Цель на 2030 год - достичь спроса на металл на одного человека в России в размере 15 кг в год. По данным ассоциации за 2021 год, спрос на алюминий во внутреннем производстве на одного человека в год в России составил 10 кг. В пятерку по данному показателю тогда вошли Южная Корея и Германия (43 кг), Китай (36 кг), США и Япония (27 кг).
