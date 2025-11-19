Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизится спрос на алюминиевую продукцию, считает эксперт - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/spros-864716739.html
В России снизится спрос на алюминиевую продукцию, считает эксперт
В России снизится спрос на алюминиевую продукцию, считает эксперт - 19.11.2025, ПРАЙМ
В России снизится спрос на алюминиевую продукцию, считает эксперт
Потребление отечественных алюминиевых продуктов за вычетом экспорта в России по итогам 2025 года снизится на 8,4% и составит 1,125 миллиона тонн, при этом... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T17:52+0300
2025-11-19T17:52+0300
россия
промышленность
рф
южная корея
германия
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864716572_0:61:3425:1988_1920x0_80_0_0_0f3997ae8f6ef525f380993f040e67dc.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребление отечественных алюминиевых продуктов за вычетом экспорта в России по итогам 2025 года снизится на 8,4% и составит 1,125 миллиона тонн, при этом производство уменьшится на 8% - до 1,165 миллиона тонн, следует из презентации заместителя председателя Алюминиевой ассоциации Артема Асатура. Производство алюминиевых продуктов в России в 2025 году сократится почти на 8% - до 1,165 миллиона тонн с 1,266 миллиона тонн, следует из материалов, представленных на форуме "Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий". При этом потребление алюминиевых продуктов за вычетом экспорта на внутреннем рынке снизится на 8,4% и составит 1,125 миллиона тонн против 1,228 миллиона тонн в прошлом году. "Потребление отечественных алюминиевых продуктов и полуфабрикатов увеличилось с 2021 за счет импортозамещения и развития внутреннего спроса, однако общее производство остается на 20% ниже из-за снижения объемов экспорта", - говорится в материалах. Потребление алюминиевых полуфабрикатов в России может удвоиться в ближайшие 10 лет. "Несмотря на все наши сложности, мы не отказываемся от нашей главной цели - достигнуть двукратного увеличения производства алюминиевой продукции или переработки внутри России к 2033 году", - прокомментировал Асатур. Из этого следует, что выпуск может вырасти примерно до 2,2-2,3 миллиона тонн. В ассоциации видят потенциал для реализации этой цели. РФ по показателю среднедушевого потребления алюминия пока отстает от ряда развитых стран. Цель на 2030 год - достичь спроса на металл на одного человека в России в размере 15 кг в год. По данным ассоциации за 2021 год, спрос на алюминий во внутреннем производстве на одного человека в год в России составил 10 кг. В пятерку по данному показателю тогда вошли Южная Корея и Германия (43 кг), Китай (36 кг), США и Япония (27 кг).
https://1prime.ru/20251119/postavki-864682182.html
рф
южная корея
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864716572_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9e4fcdb1a07fb428e8efac2b24844973.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, южная корея, германия, снг
РОССИЯ, Промышленность, РФ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ГЕРМАНИЯ, СНГ
17:52 19.11.2025
 
В России снизится спрос на алюминиевую продукцию, считает эксперт

Асатур: в России спрос на алюминиевую продукцию снизится на 8,4% по итогам 2025 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЦилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Потребление отечественных алюминиевых продуктов за вычетом экспорта в России по итогам 2025 года снизится на 8,4% и составит 1,125 миллиона тонн, при этом производство уменьшится на 8% - до 1,165 миллиона тонн, следует из презентации заместителя председателя Алюминиевой ассоциации Артема Асатура.
Производство алюминиевых продуктов в России в 2025 году сократится почти на 8% - до 1,165 миллиона тонн с 1,266 миллиона тонн, следует из материалов, представленных на форуме "Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий". При этом потребление алюминиевых продуктов за вычетом экспорта на внутреннем рынке снизится на 8,4% и составит 1,125 миллиона тонн против 1,228 миллиона тонн в прошлом году.
"Потребление отечественных алюминиевых продуктов и полуфабрикатов увеличилось с 2021 за счет импортозамещения и развития внутреннего спроса, однако общее производство остается на 20% ниже из-за снижения объемов экспорта", - говорится в материалах. Потребление алюминиевых полуфабрикатов в России может удвоиться в ближайшие 10 лет.
"Несмотря на все наши сложности, мы не отказываемся от нашей главной цели - достигнуть двукратного увеличения производства алюминиевой продукции или переработки внутри России к 2033 году", - прокомментировал Асатур. Из этого следует, что выпуск может вырасти примерно до 2,2-2,3 миллиона тонн.
В ассоциации видят потенциал для реализации этой цели. РФ по показателю среднедушевого потребления алюминия пока отстает от ряда развитых стран. Цель на 2030 год - достичь спроса на металл на одного человека в России в размере 15 кг в год.
По данным ассоциации за 2021 год, спрос на алюминий во внутреннем производстве на одного человека в год в России составил 10 кг. В пятерку по данному показателю тогда вошли Южная Корея и Германия (43 кг), Китай (36 кг), США и Япония (27 кг).
Поставки алюминия из России в ЕС выросли
04:15
 
РОССИЯПромышленностьРФЮЖНАЯ КОРЕЯГЕРМАНИЯСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала