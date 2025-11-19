https://1prime.ru/20251119/ssha-864683567.html

"Она не выдержит": американский полковник выразил мнение о России

"Она не выдержит": американский полковник выразил мнение о России - 19.11.2025, ПРАЙМ

"Она не выдержит": американский полковник выразил мнение о России

МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. В странах Запада часто имеются искаженные представления о мощи России, которые европейские лидеры стремятся использовать для... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T05:34+0300

2025-11-19T05:34+0300

2025-11-19T05:43+0300

мировая экономика

запад

дуглас макгрегор

мид

украина

нато

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/83484/57/834845765_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_0f37b854ee46ca5ada10ede58baf5af4.jpg

МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. В странах Запада часто имеются искаженные представления о мощи России, которые европейские лидеры стремятся использовать для укрепления своего влияния, рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."В Вашингтоне, как вы знаете, отношение такое, что Россия слаба, что Россия не выдержит давление всех наших санкций и приток всего этого высокотехнологичного военного оборудования с Запада в Украину. Конечно, это всегда было чепухой. Российское общество не находится на грани распада, и президента Путина не собираются смещать. Совсем наоборот. Вероятно, сегодня он занимает более сильную позицию, чем когда-либо с момента вступления в должность", — отметил он.По мнению эксперта, стратегия европейских лидеров в отношении России определяется их неспособностью изменить ситуацию в Украине и низкой популярностью в их собственных странах. Желая сохранить свою власть, элиты Европы вынуждены поддерживать миф о враждебности к России."У Запада нет ничего, что они могли бы использовать для вмешательства в эту войну, что могло бы что-то изменить для Украины. Но есть глобалисты в Вашингтоне, а также в Париже, Лондоне, Берлине и других крупных столицах, которые не могут сдаться. <…> Потому что все их существование зависит от враждебности по отношению к России. Это непременное условие для глобалистов. Они не хотят, чтобы их население наконец сказало: "Все. С нас хватит. Россия не представляет угрозы. Угроза для нас находится внутри наших стран", — резюмировал Макгрегор.В последние годы Россия наблюдает непрекращающуюся активизацию НАТО вдоль своих западных границ. Альянс расширяет свои действия под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной активности блока в Европе. В российском МИД заявляли о готовности вести диалог с НАТО на условиях равноправия, при этом подчеркивая, что Запад должен отказаться от милитаризации региона.

https://1prime.ru/20251116/nato-864587083.html

https://1prime.ru/20251114/ssha-864525836.html

запад

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, дуглас макгрегор, мид, украина, нато, вашингтон