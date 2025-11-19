Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251119/ssha-864683567.html
МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. В странах Запада часто имеются искаженные представления о мощи России, которые европейские лидеры стремятся использовать для укрепления своего влияния, рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."В Вашингтоне, как вы знаете, отношение такое, что Россия слаба, что Россия не выдержит давление всех наших санкций и приток всего этого высокотехнологичного военного оборудования с Запада в Украину. Конечно, это всегда было чепухой. Российское общество не находится на грани распада, и президента Путина не собираются смещать. Совсем наоборот. Вероятно, сегодня он занимает более сильную позицию, чем когда-либо с момента вступления в должность", — отметил он.По мнению эксперта, стратегия европейских лидеров в отношении России определяется их неспособностью изменить ситуацию в Украине и низкой популярностью в их собственных странах. Желая сохранить свою власть, элиты Европы вынуждены поддерживать миф о враждебности к России."У Запада нет ничего, что они могли бы использовать для вмешательства в эту войну, что могло бы что-то изменить для Украины. Но есть глобалисты в Вашингтоне, а также в Париже, Лондоне, Берлине и других крупных столицах, которые не могут сдаться. &lt;…&gt; Потому что все их существование зависит от враждебности по отношению к России. Это непременное условие для глобалистов. Они не хотят, чтобы их население наконец сказало: "Все. С нас хватит. Россия не представляет угрозы. Угроза для нас находится внутри наших стран", — резюмировал Макгрегор.В последние годы Россия наблюдает непрекращающуюся активизацию НАТО вдоль своих западных границ. Альянс расширяет свои действия под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной активности блока в Европе. В российском МИД заявляли о готовности вести диалог с НАТО на условиях равноправия, при этом подчеркивая, что Запад должен отказаться от милитаризации региона.
05:34 19.11.2025 (обновлено: 05:43 19.11.2025)
 
"Она не выдержит": американский полковник выразил мнение о России

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. В странах Запада часто имеются искаженные представления о мощи России, которые европейские лидеры стремятся использовать для укрепления своего влияния, рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
"В Вашингтоне, как вы знаете, отношение такое, что Россия слаба, что Россия не выдержит давление всех наших санкций и приток всего этого высокотехнологичного военного оборудования с Запада в Украину. Конечно, это всегда было чепухой. Российское общество не находится на грани распада, и президента Путина не собираются смещать. Совсем наоборот. Вероятно, сегодня он занимает более сильную позицию, чем когда-либо с момента вступления в должность", — отметил он.
По мнению эксперта, стратегия европейских лидеров в отношении России определяется их неспособностью изменить ситуацию в Украине и низкой популярностью в их собственных странах. Желая сохранить свою власть, элиты Европы вынуждены поддерживать миф о враждебности к России.
"У Запада нет ничего, что они могли бы использовать для вмешательства в эту войну, что могло бы что-то изменить для Украины. Но есть глобалисты в Вашингтоне, а также в Париже, Лондоне, Берлине и других крупных столицах, которые не могут сдаться. <…> Потому что все их существование зависит от враждебности по отношению к России. Это непременное условие для глобалистов. Они не хотят, чтобы их население наконец сказало: "Все. С нас хватит. Россия не представляет угрозы. Угроза для нас находится внутри наших стран", — резюмировал Макгрегор.
В последние годы Россия наблюдает непрекращающуюся активизацию НАТО вдоль своих западных границ. Альянс расширяет свои действия под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной активности блока в Европе. В российском МИД заявляли о готовности вести диалог с НАТО на условиях равноправия, при этом подчеркивая, что Запад должен отказаться от милитаризации региона.
