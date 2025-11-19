Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдеп отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/ssha-864700795.html
Госдеп отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией
Госдеп отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией - 19.11.2025, ПРАЙМ
Госдеп отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией
Госдеп США отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией, а также возвращение российской дипсобственности, заявил посол России в... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T13:12+0300
2025-11-19T13:44+0300
россия
бизнес
сша
вашингтон
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863323683_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_b2a903a378bce9b78ef56761bbd778c9.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдеп США отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией, а также возвращение российской дипсобственности, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. "В госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности. Американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов. Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в этом вопросе пока нет.В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в 2017 году, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников диппредставительства США в России.В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы, Россия не раз опровергала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://1prime.ru/20251111/malayziya-864417401.html
https://1prime.ru/20251119/moskva-864684430.html
сша
вашингтон
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863323683_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_46a9e39eaac8cd8abdc358b296dd936f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, сша, вашингтон, украина
РОССИЯ, Бизнес, США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА
13:12 19.11.2025 (обновлено: 13:44 19.11.2025)
 
Госдеп отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией

Посол Дарчиев: США отказываются обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в аэропорту "Внуково"
Самолет заходит на посадку в аэропорту Внуково - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Самолет заходит на посадку в аэропорту "Внуково". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдеп США отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией, а также возвращение российской дипсобственности, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"В госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности. Американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов. Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
В Малайзии оценили возможность прямого авиасообщения с Россией
11 ноября, 16:23
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в этом вопросе пока нет.
В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в 2017 году, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников диппредставительства США в России.
В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы, Россия не раз опровергала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Китайская Tianjin Airlines возобновила прямое авиасообщение с Москвой
05:58
 
РОССИЯБизнесСШАВАШИНГТОНУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала