Госдеп отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией

Госдеп отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией - 19.11.2025, ПРАЙМ

Госдеп отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией

Госдеп США отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией, а также возвращение российской дипсобственности, заявил посол России в... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T13:12+0300

2025-11-19T13:12+0300

2025-11-19T13:44+0300

россия

бизнес

сша

вашингтон

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863323683_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_b2a903a378bce9b78ef56761bbd778c9.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдеп США отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией, а также возвращение российской дипсобственности, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. "В госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности. Американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов. Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сдвигов в этом вопросе пока нет.В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в 2017 году, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников диппредставительства США в России.В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы, Россия не раз опровергала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

