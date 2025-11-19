https://1prime.ru/20251119/ssha-864708239.html

Даричев прокомментировал заявления США по ядерным испытаниям

Даричев прокомментировал заявления США по ядерным испытаниям - 19.11.2025, ПРАЙМ

Даричев прокомментировал заявления США по ядерным испытаниям

Москва спокойно воспринимает заявления США по ядерным испытаниям в свете наличия у России прорывных образцов новейших вооружений, заявил российской посол в... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T15:46+0300

2025-11-19T15:46+0300

2025-11-19T15:46+0300

россия

общество

москва

сша

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1c/855355954_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4ee1f7696d26c8bb4f90e65cf63910ee.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Москва спокойно воспринимает заявления США по ядерным испытаниям в свете наличия у России прорывных образцов новейших вооружений, заявил российской посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Подобные развороты нынешней администрации продиктованы стремлением обеспечить США военное превосходство. В Москве же они воспринимаются спокойно в свете прорывных и не имеющих аналогов образцов новейших вооружений, созданных в последние годы и надежно обеспечивающих безопасность нашей страны", - сказал он в интервью "Коммерсанту". Дипломат отметил, что РФ никогда не отказывалась от равноправного диалога по этому направлению. "Мы никогда не отказывались от честного и равноправного диалога по этому жизненно важному направлению при строгом соблюдении российских национальных интересов. Вместе с тем необходимо понимать, что предпосылки для его запуска созреют, когда мы увидим дальнейшие изменения к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении", - добавил Дарчиев.

https://1prime.ru/20251109/tramp-864352985.html

москва

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, сша, вашингтон