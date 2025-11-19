https://1prime.ru/20251119/ssha-864708239.html
Даричев прокомментировал заявления США по ядерным испытаниям
Даричев прокомментировал заявления США по ядерным испытаниям - 19.11.2025, ПРАЙМ
Даричев прокомментировал заявления США по ядерным испытаниям
19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Москва спокойно воспринимает заявления США по ядерным испытаниям в свете наличия у России прорывных образцов новейших вооружений, заявил российской посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Подобные развороты нынешней администрации продиктованы стремлением обеспечить США военное превосходство. В Москве же они воспринимаются спокойно в свете прорывных и не имеющих аналогов образцов новейших вооружений, созданных в последние годы и надежно обеспечивающих безопасность нашей страны", - сказал он в интервью "Коммерсанту". Дипломат отметил, что РФ никогда не отказывалась от равноправного диалога по этому направлению. "Мы никогда не отказывались от честного и равноправного диалога по этому жизненно важному направлению при строгом соблюдении российских национальных интересов. Вместе с тем необходимо понимать, что предпосылки для его запуска созреют, когда мы увидим дальнейшие изменения к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении", - добавил Дарчиев.
Даричев прокомментировал заявления США по ядерным испытаниям
