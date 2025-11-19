Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт США из ЕС в августе упал до минимума с февраля 2022 года - 19.11.2025
Импорт США из ЕС в августе упал до минимума с февраля 2022 года
2025-11-19T17:04+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
ес
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. США в августе на фоне действия импортных пошлин сократили импорт из Евросоюза до минимума с февраля 2022 года в 42,3 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. С Евросоюзом удалось заключить соглашение только в конце июля - многие пошлины были снижены до 15%. Согласно данным американского ведомства, США в конце лета ввезли товаров из ЕС на 42,3 миллиарда долларов против 46,9 миллиарда долларов в июле. Это стало минимальным значением с февраля 2022 года, когда американский импорт из ЕС составлял 38,3 миллиарда долларов. При этом экспорт самих Штатов в страны Евросоюза почти не изменился, составив 35,6 миллиарда долларов против 35 миллиардов месяцем ранее. В результате торговый дефицит США с ЕС сократился до 6,6 миллиарда долларов с 11,9 миллиарда в июле.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп, ес
17:04 19.11.2025
 
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. США в августе на фоне действия импортных пошлин сократили импорт из Евросоюза до минимума с февраля 2022 года в 42,3 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. С Евросоюзом удалось заключить соглашение только в конце июля - многие пошлины были снижены до 15%.
Согласно данным американского ведомства, США в конце лета ввезли товаров из ЕС на 42,3 миллиарда долларов против 46,9 миллиарда долларов в июле. Это стало минимальным значением с февраля 2022 года, когда американский импорт из ЕС составлял 38,3 миллиарда долларов.
При этом экспорт самих Штатов в страны Евросоюза почти не изменился, составив 35,6 миллиарда долларов против 35 миллиардов месяцем ранее.
В результате торговый дефицит США с ЕС сократился до 6,6 миллиарда долларов с 11,9 миллиарда в июле.
