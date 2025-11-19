Импорт товаров из Китая в США сократился в августе

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами китайских товаров в августе этого года вновь сократился после резкого роста в июле, завершившего период снижения, который длился с начала года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в августе объем поставок товаров из КНР в США составил 25,1 миллиарда долларов - это почти на 5% меньше июльских значений. Месяцем ранее был зафиксирован рост импорта впервые с января 2025 года, все предыдущие месяцы он снижался, пока в июне не достиг минимума за 16 лет в 18,95 миллиарда долларов. Экспорт из США в Китай также сократился - до 8,3 миллиарда долларов с 9,3 миллиарда долларов месяцем ранее. При этом торговый дефицит США с Китаем сократился до 16,9 миллиарда долларов с 17,1 миллиарда месяцем ранее. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней. В конце октября глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
17:33 19.11.2025
 
Импорт товаров из Китая в США сократился в августе

Импорт товаров из Китая в США в августе сократился почти на 5%

