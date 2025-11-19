"Выстрел в легкие". На Западе объяснили, что США преподнесли Зеленскому
Кошкович: США лишили Зеленского возможности оказывать влияние на переговоры по Украине
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты воспользовались разгоревшимся коррупционным скандалом на Украине, чтобы лишить Владимира Зеленского возможности препятствовать переговорам с Россией, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Свое утверждение эксперт высказал в ответ на публикацию издания Axios о "тайных переговорах" между Вашингтоном и Москвой, направленных на разрешение конфликта на Украине.
"Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и парализовали режим Кира Стармера скандалом с BBC, так что они не могут это саботировать (переговоры. — Прим. ред.)", — написал он.
Издание Axios ранее сообщило, что запланированная встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в Турции, была отменена.
10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.