Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выстрел в легкие". На Западе объяснили, что США преподнесли Зеленскому - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/ssha-864714824.html
"Выстрел в легкие". На Западе объяснили, что США преподнесли Зеленскому
"Выстрел в легкие". На Западе объяснили, что США преподнесли Зеленскому - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Выстрел в легкие". На Западе объяснили, что США преподнесли Зеленскому
Соединенные Штаты воспользовались разгоревшимся коррупционным скандалом на Украине, чтобы лишить Владимира Зеленского возможности препятствовать переговорам с... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T17:35+0300
2025-11-19T17:35+0300
мировая экономика
общество
украина
запад
вашингтон
владимир зеленский
стив уиткофф
кир стармер
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты воспользовались разгоревшимся коррупционным скандалом на Украине, чтобы лишить Владимира Зеленского возможности препятствовать переговорам с Россией, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.Свое утверждение эксперт высказал в ответ на публикацию издания Axios о "тайных переговорах" между Вашингтоном и Москвой, направленных на разрешение конфликта на Украине."Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и парализовали режим Кира Стармера скандалом с BBC, так что они не могут это саботировать (переговоры. — Прим. ред.)", — написал он.Издание Axios ранее сообщило, что запланированная встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в Турции, была отменена.10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
https://1prime.ru/20251119/zelenskiy-864713152.html
https://1prime.ru/20251119/vstrecha-864714211.html
украина
запад
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, запад, вашингтон, владимир зеленский, стив уиткофф, кир стармер, набу
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Кир Стармер, НАБУ
17:35 19.11.2025
 
"Выстрел в легкие". На Западе объяснили, что США преподнесли Зеленскому

Кошкович: США лишили Зеленского возможности оказывать влияние на переговоры по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты воспользовались разгоревшимся коррупционным скандалом на Украине, чтобы лишить Владимира Зеленского возможности препятствовать переговорам с Россией, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Свое утверждение эксперт высказал в ответ на публикацию издания Axios о "тайных переговорах" между Вашингтоном и Москвой, направленных на разрешение конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
В США резко высказались о судьбе Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
17:05
"Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и парализовали режим Кира Стармера скандалом с BBC, так что они не могут это саботировать (переговоры. — Прим. ред.)", — написал он.
Издание Axios ранее сообщило, что запланированная встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в Турции, была отменена.
10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Уиткофф отменил встречу с Зеленским, пишут СМИ
17:23
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЗАПАДВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийСтив УиткоффКир СтармерНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала