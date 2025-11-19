Фондовые индексы США растут в среду вечером

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-19T18:33+0300
экономика
рынок
индексы
сша
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США поднимаются в среду вечером, участники рынка ожидают отчета одной из американских компаний "Великолепной семерки" - Nvidia, показатели в котором станут сигналом о состоянии техсектора страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.23 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,3%, до 46 230,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,5%, до 22 768,77 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,96%, до 6 680,88 пункта. "Отчёт Nvidia считается наиболее важным рыночным катализатором недели, при этом любое разочарование в отчетности может усилить недавнее падение индексов и тяжело ударить по акциям крупнейших технологических компаний, фондовому рынку в целом и риск-активам", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика The Sevens Report Тома Эссайе (Tom Essaye). Публикация отчетности американской Nvidia ожидается в ночь на четверг после закрытия рынков в США. Бумаги компании дорожают в среду вечером более чем на 3%. Также растут в цене акции и других компаний технологического сектора США: Apple - более чем на 1%, Alphabet - свыше 6%, Tesla и Oracle - примерно на 2%.
рынок, индексы, сша
Экономика, Рынок, Индексы, США
18:33 19.11.2025
 
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США поднимаются в среду вечером, участники рынка ожидают отчета одной из американских компаний "Великолепной семерки" - Nvidia, показатели в котором станут сигналом о состоянии техсектора страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.23 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,3%, до 46 230,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,5%, до 22 768,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96%, до 6 680,88 пункта.
"Отчёт Nvidia считается наиболее важным рыночным катализатором недели, при этом любое разочарование в отчетности может усилить недавнее падение индексов и тяжело ударить по акциям крупнейших технологических компаний, фондовому рынку в целом и риск-активам", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика The Sevens Report Тома Эссайе (Tom Essaye).
Публикация отчетности американской Nvidia ожидается в ночь на четверг после закрытия рынков в США. Бумаги компании дорожают в среду вечером более чем на 3%.
Также растут в цене акции и других компаний технологического сектора США: Apple - более чем на 1%, Alphabet - свыше 6%, Tesla и Oracle - примерно на 2%.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Импорт товаров из Китая в США сократился в августе
