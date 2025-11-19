https://1prime.ru/20251119/ssha-864718960.html
Фондовые индексы США растут в среду вечером
Фондовые индексы США растут в среду вечером - 19.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в среду вечером
Основные фондовые индексы США поднимаются в среду вечером, участники рынка ожидают отчета одной из американских компаний "Великолепной семерки" - Nvidia,... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T18:33+0300
2025-11-19T18:33+0300
2025-11-19T18:33+0300
экономика
рынок
индексы
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США поднимаются в среду вечером, участники рынка ожидают отчета одной из американских компаний "Великолепной семерки" - Nvidia, показатели в котором станут сигналом о состоянии техсектора страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.23 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,3%, до 46 230,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,5%, до 22 768,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96%, до 6 680,88 пункта. "Отчёт Nvidia считается наиболее важным рыночным катализатором недели, при этом любое разочарование в отчетности может усилить недавнее падение индексов и тяжело ударить по акциям крупнейших технологических компаний, фондовому рынку в целом и риск-активам", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика The Sevens Report Тома Эссайе (Tom Essaye). Публикация отчетности американской Nvidia ожидается в ночь на четверг после закрытия рынков в США. Бумаги компании дорожают в среду вечером более чем на 3%. Также растут в цене акции и других компаний технологического сектора США: Apple - более чем на 1%, Alphabet - свыше 6%, Tesla и Oracle - примерно на 2%.
https://1prime.ru/20251119/ssha-864714527.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, сша
Экономика, Рынок, Индексы, США
Фондовые индексы США растут в среду вечером
Фондовые индексы США растут в ожидании сигналов техсектора страны