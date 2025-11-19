https://1prime.ru/20251119/ssha-864729718.html

Сотрудники ФРС США охарактеризовали финансовую систему страны

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Члены Федеральной резервной системы (ФРС) США характеризуют финансовую систему страны как "значительно уязвимую", следует из протокола октябрьского заседания регулятора. Уточняется, что давление на экономику оказывают динамика акций американских компаний на фондовом рынке, рост корпоративного долга и задолженность домохозяйств, а также высокие цены на недвижимость. "Сотрудники ФРС предоставили обновленную оценку стабильности финансовой системы США и, в целом, продолжали характеризовать финансовую уязвимость системы как значительную. Было отмечено, что давление на оценку активов остается высоким", - говорится в документе. "Уязвимости, связанные с долгом нефинансовых предприятий и домохозяйств, оценивались как умеренные. Быстрый рост частного кредитования несколько замедлился, но недавние банкротства вызвали обеспокоенность качеством кредитов и скрытой задолженностью на этом рынке. Цены на жилье оставались высокими, но за последний год стабилизировались", - также объясняет ФРС. Одновременно с этим регулятор прогнозирует, что тарифная политика Штатов окажет давление на инфляцию. Так, цены на товары и услуги будут расти в 2025-2026 годах, а затем инфляция начнет замедляться, поясняется в докладе. При этом ФРС допускает, что рост цен будет более устойчивым, чем ожидалось, поскольку "более четырех лет подряд фактический уровень инфляции был выше 2%". Также участники заседания ФРС прогнозируют, что динамика американского рынка труда в ближайшие месяцы ослабнет: компании могут проявлять осторожность в найме новых сотрудников, а инвестиции в искусственный интеллект - снизить спрос на рабочую силу. При этом "дальнейшее ослабление спроса на труд может резко повысить уровень безработицы", как отмечается в докладе. Таким образом, ФРС следует проявлять осторожность при проведении денежно-кредитной политики, поскольку в макроэкономике наблюдаются такие риски, как ускорение инфляции и снижение занятости, заключили участники заседания регулятора. "Многие полагают, что может быть целесообразным оставить ставку без изменений до конца года", - говорится в докладе.

