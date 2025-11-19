Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудники ФРС США охарактеризовали финансовую систему страны - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251119/ssha-864729718.html
Сотрудники ФРС США охарактеризовали финансовую систему страны
Сотрудники ФРС США охарактеризовали финансовую систему страны - 19.11.2025, ПРАЙМ
Сотрудники ФРС США охарактеризовали финансовую систему страны
Члены Федеральной резервной системы (ФРС) США характеризуют финансовую систему страны как "значительно уязвимую", следует из протокола октябрьского заседания... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T23:49+0300
2025-11-19T23:49+0300
экономика
финансы
банки
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Члены Федеральной резервной системы (ФРС) США характеризуют финансовую систему страны как "значительно уязвимую", следует из протокола октябрьского заседания регулятора. Уточняется, что давление на экономику оказывают динамика акций американских компаний на фондовом рынке, рост корпоративного долга и задолженность домохозяйств, а также высокие цены на недвижимость. "Сотрудники ФРС предоставили обновленную оценку стабильности финансовой системы США и, в целом, продолжали характеризовать финансовую уязвимость системы как значительную. Было отмечено, что давление на оценку активов остается высоким", - говорится в документе. "Уязвимости, связанные с долгом нефинансовых предприятий и домохозяйств, оценивались как умеренные. Быстрый рост частного кредитования несколько замедлился, но недавние банкротства вызвали обеспокоенность качеством кредитов и скрытой задолженностью на этом рынке. Цены на жилье оставались высокими, но за последний год стабилизировались", - также объясняет ФРС. Одновременно с этим регулятор прогнозирует, что тарифная политика Штатов окажет давление на инфляцию. Так, цены на товары и услуги будут расти в 2025-2026 годах, а затем инфляция начнет замедляться, поясняется в докладе. При этом ФРС допускает, что рост цен будет более устойчивым, чем ожидалось, поскольку "более четырех лет подряд фактический уровень инфляции был выше 2%". Также участники заседания ФРС прогнозируют, что динамика американского рынка труда в ближайшие месяцы ослабнет: компании могут проявлять осторожность в найме новых сотрудников, а инвестиции в искусственный интеллект - снизить спрос на рабочую силу. При этом "дальнейшее ослабление спроса на труд может резко повысить уровень безработицы", как отмечается в докладе. Таким образом, ФРС следует проявлять осторожность при проведении денежно-кредитной политики, поскольку в макроэкономике наблюдаются такие риски, как ускорение инфляции и снижение занятости, заключили участники заседания регулятора. "Многие полагают, что может быть целесообразным оставить ставку без изменений до конца года", - говорится в докладе.
https://1prime.ru/20251119/tramp-864727189.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша, мировая экономика
Экономика, Финансы, Банки, США, Мировая экономика
23:49 19.11.2025
 
Сотрудники ФРС США охарактеризовали финансовую систему страны

Сотрудники ФРС США назвали финансовую систему страны значительно уязвимой

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги
Американские флаги - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Американские флаги. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Члены Федеральной резервной системы (ФРС) США характеризуют финансовую систему страны как "значительно уязвимую", следует из протокола октябрьского заседания регулятора. Уточняется, что давление на экономику оказывают динамика акций американских компаний на фондовом рынке, рост корпоративного долга и задолженность домохозяйств, а также высокие цены на недвижимость.
"Сотрудники ФРС предоставили обновленную оценку стабильности финансовой системы США и, в целом, продолжали характеризовать финансовую уязвимость системы как значительную. Было отмечено, что давление на оценку активов остается высоким", - говорится в документе.
"Уязвимости, связанные с долгом нефинансовых предприятий и домохозяйств, оценивались как умеренные. Быстрый рост частного кредитования несколько замедлился, но недавние банкротства вызвали обеспокоенность качеством кредитов и скрытой задолженностью на этом рынке. Цены на жилье оставались высокими, но за последний год стабилизировались", - также объясняет ФРС.
Одновременно с этим регулятор прогнозирует, что тарифная политика Штатов окажет давление на инфляцию. Так, цены на товары и услуги будут расти в 2025-2026 годах, а затем инфляция начнет замедляться, поясняется в докладе. При этом ФРС допускает, что рост цен будет более устойчивым, чем ожидалось, поскольку "более четырех лет подряд фактический уровень инфляции был выше 2%".
Также участники заседания ФРС прогнозируют, что динамика американского рынка труда в ближайшие месяцы ослабнет: компании могут проявлять осторожность в найме новых сотрудников, а инвестиции в искусственный интеллект - снизить спрос на рабочую силу. При этом "дальнейшее ослабление спроса на труд может резко повысить уровень безработицы", как отмечается в докладе.
Таким образом, ФРС следует проявлять осторожность при проведении денежно-кредитной политики, поскольку в макроэкономике наблюдаются такие риски, как ускорение инфляции и снижение занятости, заключили участники заседания регулятора.
"Многие полагают, что может быть целесообразным оставить ставку без изменений до конца года", - говорится в докладе.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Трамп заявил, что пошлины вернули уважение к США
Вчера, 23:13
 
ЭкономикаФинансыБанкиСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала