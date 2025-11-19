https://1prime.ru/20251119/stambul-864678396.html

В Стамбуле владельца кофейни оштрафовали за плату за лимон к чаю

19.11.2025

СТАМБУЛ, 19 ноя - ПРАЙМ. Владельца стамбульской кофейни оштрафовали на 37,9 тысячи лир (почти 900 долларов США) после того, как клиенты пожаловались в соцсетях на плату за кусочек лимона к чаю, сообщил представитель министерства торговли Турции Бекир Каплан. Клиенты кофейни опубликовали на днях чек на 2260 лир (54 доллара), одним из наименований был "дополнительный кусочек лимона" за 10 лир (0,2 доллара). Как правило, в турецких кафе и ресторанах лимон не оплачивается дополнительно, во многих заведениях бесплатно обойдутся и несколько чашек чая. "Министерство торговли после сообщений в СМИ приступило к проверке и провело инспекцию в указанном заведении в районе Кузгунджук 17 ноября... по результатам инспекции на заведение наложен административный штраф в размере 37 тысяч 992 лир за 12 нарушений в рамках Положения о ценниках", - сообщил Каплан. Также владельцы заведения обязаны предоставить квитанции о продаже четырех напитков за последние три месяца. По итогам проверки заведению может быть выписан еще один штраф, следует из слов чиновника. В конце октября минторг оштрафовал ресторан в Стамбуле, где иностранные туристы были вынуждены заплатить некий "налог" в размере почти 250 долларов, владелец заведения заявлял, что считает сумму в чеке абсолютно нормальной. Ранее был оштрафован стамбульский ресторан, где с клиентов потребовали плату за зарядку мобильного телефона. Также некоторые рестораны в Стамбуле и Анкаре пытались взимать с клиентов плату "за столик" в случае, если они долго сидят и не заказывают еду или напитки, оштрафовано как минимум одно заведение в столице, сообщил ранее РИА Новости глава турецкой Ассоциации по защите прав потребителей (TÜKODER) Азиз Кочал. Цены в ресторанах и кафе Турции за год выросли почти на 34%, следует из данных Бюро статистики страны.

