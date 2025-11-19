https://1prime.ru/20251119/stazh-864668030.html

Пенсионерам объяснили, куда может исчезнуть трудовой стаж

2025-11-19T02:02+0300

пенсии

общество

социальный фонд

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Трудовой стаж важен для расчета пенсии, так как служит основой для определения размера выплат. При этом нередки случаи, когда часть периода профессиональной деятельности оказывается неучтенной. Почему так происходит и что делать тем, кто недосчитался трудовых лет, агентству “Прайм” рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.“Причины могут быть разные - ошибки работодателей при подаче обязательной отчетности, технические особенности хранения данных в базе Социального фонда России (СФР), приводящие к выпадению отдельных периодов работы и другие”, - говорит она.Большинство таких вопросов может быть решено путем обращения в компетентные органы, без привлечения суда. Даже если организация-работодатель была ликвидирована или реорганизована, сотрудники Социального фонда уполномочены на проведение поиска архивных документов или уточнение данных у организации-правопреемника.Если в трудовой книжке не указаны периоды трудовой деятельности или допущены ошибки, стаж можно подтвердить с помощью трудового договора, копий приказов о приеме на работу и увольнении, справок с места работы. И для этого необязательно личное посещение отделения СФР, так как значительное количество вопросов может быть решено через официальный сайт СФР в онлайн-режиме.“Проверить корректность учета трудового стажа каждый может самостоятельно, не дожидаясь наступления возраста выхода на пенсию. Для этого нужно только запросить выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России”, - советует Подольская.Регулярный мониторинг данных о трудовом стаже позволяет более оперативно корректировать возможные ошибки его учета, заключила она.

